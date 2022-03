Viral: debate en TikTok por joven que trabajó sin levantarse de la silla y su jefe lo despidió

Video viral de trabajador despedido por realizar sus funciones completas sentado en una silla. Composición.

Video virales en redes sociales que pueden llevar al debate sobre un tema laboral. Eso fue lo que ocurrió con la historia de un joven de Estados Unidos, quien decidió ponerse a trabajar sentado a modo de protesta por el maltrato en su centro de trabajo. Una cámara de seguridad capto el momento, lo que llevo a su jefe en despedirlo sin sustentar los motivos. El hecho se viralizó en TikTok.

En las imágenes publicadas por el usuario @lolcarloz, se puede ver que el chico embaló varias cajas sin moverse de su silla. Según explicó, lo hizo porque no le pagaban más dinero por las labores que realizaba.

“Mi jefe me atrapó haciendo esto y me despidió. (Me senté) porque me di cuenta de que trabajar duro por 10.65 dólares la hora en un depósito no vale la pena”, escribió el joven en la descripción del video de TikTok.

El video cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones en la red social, además de más de 82 mil me gusta, con la canción Monkeys Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. El usuario @lolcarloz aclaró que la grabación es del 2021, y que en la actualidad “estaría recibiendo al menos cinco dólares más por el mismo trabajo” .

Luego de que el clip se volviera viral, se generó un debate entre los usuarios. Mientras que algunos apoyaron su idea, otros cuestionaron su decisión.

“Salario mínimo=esfuerzo mínimo”, opinó un internauta. “Te juro que les gusta vernos sufrir mientras trabajamos porque... ¿qué tiene de malo sentarse en la silla si aún así se consigue completar las tareas?”, preguntó una mujer. “Estás embalando las cosas para que se envíen a una hora determinada y, al realizarlo sentado, vas lo más despacio posible”, cuestionó un hombre.

“A veces, trabajar duro y hacer bien tu labor (incluso cuando sea una mie***) es prepararte para el siguiente mejor trabajo”, escribió otro internauta.

Hizo su trabajo sin levantarse de la silla, al jefe no le gustó y lo despidieron. Video: TikTok/@lolcarloz.

