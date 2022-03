Selección peruana: German Leguía comparó a Christian Cueva con César Cueto y Teófilo Cubillas tras duelo con Paraguay

Germán Leguía elogió a Christian Cueva comparándolo con dos grandes exjugadores del balompié nacional.

La selección peruana consiguió su acceso al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 luego de ganar de local a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un partido donde estaba necesitado de la victoria para no depender de los resultados de Colombia y Chile, lo cual finalmente no sucedió. Una de las figuras fue Christian Cueva, quien fue comparado por Germán Leguía con exastros del fútbol peruano como César Cueto y Teófilo Cubillas.

“ Lo que hace Cueva es espectacular, yo lo comparo con César, Teófilo. Ese pase de tres dedos, el sombrero que hizo, gocé con eso. Y lo hizo Cueva en un partido dificilísimo. Después hace otras jugadas, en la esquina pisa la pelota contra dos. Espero que muchos chicos hayan estado viendo el partido para que aprendan”, comentó el exfutbolista en una entrevista para Radio Ovación.

Y es que el volante de la ‘bicolor’ realizó un gran encuentro ante la ‘Albirroja’. Desde el primer minuto estuvo activo y se movió por todo el frente de ataque buscando los espacios para asistir a sus compañeros. Justamente, el primer gol de la ‘blanquirroja’ fue de Gianluca Lapadula, pero tras una brillante asistencia de ‘Aladino’. Unos tres dedos que hicieron recordar a las grandes jugadas que realizó en su momento al ‘Nene’ Cubillas. Además de sus regates y formas de esquivar al rival con sus ágiles movimientos.

Aunque puede parecer una exageración, Cueva engloba todo eso que tiene el futbolista nacional desde sus inicios. Con el juego pícaro y de barrio, se le suma ese gran pase como el ‘Poeta de la Zurda’. De hecho, Germán Leguía compartió equipo con ambos exfutbolistas en los mundiales de Argentina 1978 y España 1982, por lo que vio de cerca las habilidades de cada uno.

César Cueto y Teófilo Cubillas en su etapa con la selección peruana. | Foto: Difusión

RECAMBIO A CUEVA O LAPADULA

Justamente, ante una posible ausencia del menudo jugador o del mismo Lapadula, Leguía espera que puedan surgir algunas opciones. “ Alternativas pueden aparecer, como Liza o Valera. Mientras jueguen acá en el Perú vamos a padecer de todo porque esta liga es horrorosa. Es otra velocidad, otro mundo a comparación con las Eliminatorias. Espero que jueguen algunos amistosos”, dijo.

Christian no jugó en el empate ante Ecuador por suspensión y su lugar lo ocupó Raziel García, pero este no estuvo a la altura y fue cambiado en el entretiempo. En ese momento se llegó a la conclusión de que no hay un reemplazante del actual elemento del Al-Fateh, por lo que Ricardo Gareca deberá buscar un nuevo funcionamiento en estos casos.

REPECHAJE EN DIFICULTOSA SEDE

El popular ‘Cocoliche’ también se refirió sobre el próximo partido del repechaje que se llevará a cabo en Doha, Qatar. Una ciudad muy calurosa que llega entre los 30 y 40 grados de temperatura. “Todo va a ser difícil, para ellos también. Perú tiene fútbol, lo bueno es que vamos a tener a Flores, a Yotún con más fútbol, a Trauco también. Advíncula ya agarró más fútbol, Lapadula seguro va a estar jugando de titular. Traerán algunos equipos para hacer partidos de práctica, algunos allá. Creo que vamos a llegar mucho mejor de lo que estamos y así Perú tiene muchas posibilidades ”, afirmó.

JEFFERSON FARFÁN Y PAOLO GUERRERO

Finalmente, Leguía tuvo palabras sobre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes en estos momentos se desconoce su vueltas tras sus problemas físicos. “Hay que reconocer lo que han hecho por Perú, Farfán es el mejor jugador de toda esta época y Guerrero también. Pero esperar que se recuperen y jueguen algunos partidos para ir allá a un ritmo terrible y dejar de lado a los que han hecho todo esto, ellos mismos te dirían que estos chicos merecen estar ahí ”, sentenció.

El exjugador comparó al volante de la 'bicolor' con César Cueto y Teófilo Cubillas por su indescriptible talento. Además, habló del repechaje. | Video: Radio Ovación

