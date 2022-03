La Gazzetta dello Sport elogió a Gianluca Lapadula tras pase de Perú al repechaje: “Lo que se ha perdido Italia”

Gianluca Lapadula convirtió un gol a Paraguay, el cual abrió el partido que terminó en triunfo de Perú. | Foto: FPF

La selección peruana consiguió meterse al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 luego de ganar al combinado de Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Dependía de sí misma para evitar que Chile y Colombia, rivales directos en la lucha, pudieran complicar las posiciones en la tabla, algo que finalmente no ocurrió. Parte de este logro de la ‘bicolor’ es de Gianluca Lapadula, quien fue autor de un gol a la ‘Albirroja’ y recientemente fue elogiado por ‘La Gazzetta dello Sport’.

El importante medio italiano elaboró un artículo en donde lamentaron lo que se perdió la selección de Italia al dejar ir al futbolista de 32 años. “ Perú, fiebre de Lapadula: “Esto es lo que ha perdido Italia, si no marca le pone los ‘hue…’ a cada balón ”, señalaron en el titular.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el hecho de la ‘Azzurra’ no haya podido clasificar a la Copa del Mundo tras caer en la repesca ante Macedonia motivó a este diario para que lo vinculen con Lapadula, quien pese a defender a Perú, tiene raíces italianas por haber nacido en Turín. “ Todavía hay un italiano que sueña con el mundial y es Gianluca Lapadula. “Il Bambino” envió a Perú a la repesca intercontinental con sus goles. Y la afición blanquirroja se burla de la Azzurri por no creer en él...”, resaltaron.

Información de 'La Gazzetta dello Sport' por Gianluca Lapadula.

“‘Il Bambino’, como le llaman en Perú, marcó uno de los goles que permitieron a la blanqurroja vencer a Paraguay y acceder a la repesca intercontinental para volar a Qatar. Una velada muy especial, rematada también con un palo y con lágrimas tras el final del partido, que consolidó aún más el mito de Lapagol en el corazón de la afición peruana ”, añadieron.

Evidentemente, el fracaso de Italia, que es la segunda ocasión que no clasifica al Mundial ha hecho repensar a muchos en ese país de a dónde está dirigido su proyecto. Con Roberto Mancini parecía estar encaminado, sobre todo tras la consecución de la Eurocopa 2020. De ahí que suene el nombre de Gianluca Lapadula como uno de los que, quién sabe, habría podido ayudar a cambiar la historia.

INICIOS Y LLAMADA DE ITALIA

Y es que ‘Lapa’ se formó e inició en el fútbol italiano. Realizó las divisiones menores en la Juventus, pero paseó su juego en la tercera y cuarta división de dicho país, incluso por una breve travesía en Eslovenia. En el 2016, tras haber realizado una espectacular temporada con el Pescara en la Serie B donde anotó 30 goles en 46 partidos atrajo la mirada de muchos equipos importantes, entre ellos el AC Milan, club que lo terminó fichando en la siguiente campaña. Además, fue citado por el entrenador Giampiero Ventura para dos amistosos, aunque no llegó a disputar ningún encuentro .

Gianluca Lapadula con la selección de Italia. | Foto: Getty Images

PRIMER CONTACTO CON PERÚ

Al mismo tiempo, el técnico de la ‘bicolor’, Ricardo Gareca, buscó al atacante a Italia para conocer su disponibilidad de defender a Perú previo a la Copa América 2016, pero lo rechazó. Luego jugó un amistoso con Italia ante San Marino en 2017, donde anotó 3 goles en la victoria 8 a 0, el cual fue el único partido con la ‘Azzurra’.

Ricardo Gareca en una reunión con Gianluca Lapadula en Italia el 2016. | Foto: Sportitalia

SEGUNDO CONTACTO CON PERÚ

El hecho de tener raíces peruanas por su madre, Blanca Vargas, le dio esta oportunidad de jugar para la ‘blanquirroja’, algo que se terminó llevando a cabo en noviembre del 2020. Lo que llegó después, es historia. Hasta el momento, lleva un total de 20 partidos entre Copas Américas y Eliminatorias, en donde ha marcado 7 goles y ha brindado 2 asistencias.

PASE AL REPECHAJE DEJANDO FUERA A CHILE

Justamente, La Gazzetta dello Sport no dejó de lado el factor de que Perú aún debe jugar el repechaje ante el representante de Asia, aunque resaltaron que dejaron afuera a una selección como Chile. “Por supuesto, el viaje aún no ha terminado y habrá un partido entre Emiratos Árabes Unidos y Australia para hacer realidad el sueño mundial, pero mientras tanto, habiendo dejado ya fuera al más cotizado Chile y aún pudiendo aspirar a jugar la Copa del Mundo es importante”, escribieron.

