Horóscopo Infobae: 5 signos del zodiaco que derrochan el dinero más que cualquier otro.

Algunas personas no entienden la importancia del dinero en su vida y lo gastan de una forma inimaginable. En algunos casos lo hacen para sí mismos, mientras que hay otros que lo hacen para sorpredender a los demás. La astrología habla de algunos signos del zodiacos que ganan mucho dinero pero no ahorran sus ganancias y lo gastan a más no poder . Si quieres conocer cuáles son los 5 signos más derrochadores y despilfarradores de dinero, te lo mostramos a continuación.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo):

Mucho se habla de este signo zodiacal y soretodo se dice que son demasiado extravagantes, pero ¿acaso es mentira? Se trate de ropa, zapatos o cualquier otro pasatiempo costoso, para los Turo no importa el costo o cuánto tengan en la cuenta de banco, simeplemente lo comprarán porque son los mejores en gastar el dinero. Podríamos decir que las cosas baratas no están en su lista, priorizan lo caro porque es lo que siempre soñaron. Estar vestidos de pies a cabeza de cosas caras, visitar lugares exóticos, visitar lugares lujosos y comer en restaurantes que son tendencia en Instagram. Aunque pareciera que siempre lo tuvo, no es asi Tauro ha soñado desde pequeño con un imperio propio y los lujos son parte de ello.

Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Siempre se dice que Leo quiere ser el centro de atracción y obviamente tenía que ocupar el segundo lugar en términos de gasto de dinero. No entienden que el dinero puede ahorrarse. Cuando se trata de gastar, no solo gastan en sí mismos sino que también gastan mucho en los demás. A veces, compran algo caro solo porque quieren dárselo a otros. Tienen un nivel de vida muy alto y sus hobbies también son muy caros. Se podría decir que Leo es un signo caro aunque al inicio te haga creer que es humilde, dale una pulsera de oro y el brillo de sus ojos será indescriptible, pero no hay duda que la recompensa será igual o mejor.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los Capricornio son conocidos por su arduo trabajo y pasión y sí son unos ‘workaholic’. Trabajan muy duro para ganar dinero y no piensan en nada mientras lo gastan. Sin embargo, son regateadores desde la cabeza hasta los pies, pero ojo que si la cosa es buena y además cara, no dejan de pagar su precio. Este signo piensa solo en sí mismo, es decir, si compra algo muy costoso será para ellos. Las compras en línea han destapado un nuevo nivel de adicción a las compras.

Acuario (21 de enero - 18 de febrero)

A los acuarianos les gusta mucho la perfección y lo novedoso, incluso si requiere pagar cualquier cantidad de dinero. Les gustan los aparatos electrónicos caros y que sean realmente útile o que le den algún tipo de estatus. Apenas sale un nuevo modelo de celular al mercado ya indagan cómo adquirirlo y todos los detalles que hay alrededor, pero ojo que antes de hacer la compra de forma impulsiva analizan a detalle cómo quedará su cuenta bancaria.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Se considera que los Sagitario tienen éxito en la vida y no tienen un límite superior para gastar dinero. De ahí que nada en el mundo pueda detener la costosa afición de este signo zodiacal. Tanto si se trata de reservar un vuelo como de comprar un celular nuevo, siempre buscan los más caros. Adora lo vintage y tener coleeciones.

