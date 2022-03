Horóscopo Infobae: los 4 signos del zodiaco más poderosos. (Foto: Captura)

Cada signo tiene características que resaltan por sobre los demás y en este caso te traemos a los signos que tienen más poder según la astrología. Se dice que solo son 4 y si quieres conocerlos, a continuación te los mostramos.

LEO

Todos los regidos por el signo Leo son líderes, con un fuerte sentido del carácter e instinto. Nacen entre el 23 de julio y el 22 de agosto y están regidos por el Sol. Conocer a un Leo es amarlo. A menudo percibidos como el alma de la fiesta, debido a su encanto magnetizante y personalidades extrovertidas , los Leo saben cómo comandar una multitud y tomar el centro del escenario.

Quizás lo más Leo de un Leo es que ni siquiera se les ocurre que alguien más puede estar mejor equipado para liderar, simplemente asumen el papel. Realmente creen que saben qué es lo mejor. Como cualquier buen líder, cuidan a su gente, siempre abogando por los desvalidos y asumiendo la responsabilidad cuando sea necesario.

ESCORPIO

Esta lista no podría existir sin poner al signo Escorpio. Fuerte, independiente y observador son solo algunas palabras para describir a los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre. Nadie tiene el poder de lastimarte como un Escorpio. Al igual que el animal, la picadura de un Escorpio puede ser fatal, ya que son muchos los que a pesar de los años siguen recuperándose de la huella que dejó este signo. En un sentido romántico, su poder puede resultar estimulante. Es profundo con un lado de peligro (y probablemente muchos problemas).

Gobernado por Plutón, el planeta asociado con la oscuridad que orbita más lejos del Sol, el lado oscuro de Escorpio es estratégico, vengativo y bastante persistente. Obtendrán lo que quieren, sin importar cuánto tiempo tome. No desperdicies tu aliento tratando de convencerlos de algo una vez que hayan tomado una decisión.

ARIES

Nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril, Aries es el primer signo del zodíaco y también debe ser el primero en casi todo lo demás. Este signo de fuego es conocido por la capacidad de iluminar una habitación. Son compasivos y motivados; si no están en la cima, no están satisfechos. Sin embargo, esto a menudo los hace sentir inseguros y actuar un poco imprudentemente para ganar (incluso si no es una competencia).

Es por eso que no debería sorprender que Aries esté regido por Marte, el planeta asociado con la guerra y, lo adivinaste, con el poder. Si bien los niveles de energía inagotables de un Aries pueden cansar a todos los demás, tenemos que dárselo, ellos saben cómo luchar por sus creencias. Un Aries no se rendirá, lo que podría decirse que es su mayor fortaleza y debilidad .

CAPRICORNIO

Si alguna vez hubo un signo que sabe cómo ponerse manos a la obra, es Capricornio. Nacidos entre el 22 de diciembre y el 16 de enero, los capricornianos están dotados de una gran energía. Pueden ser despiadados, especialmente en la búsqueda de sus esfuerzos. Saturno representa responsabilidad, trabajo duro y determinación, y es el regente de Capricornio.

El autocontrol de un Capricornio es inigualable. No es raro que este signo de tierra práctico y decidido se convierta en una figura de autoridad. Cautivan sin esfuerzo a una multitud, gracias a su habilidad especial para ver a las personas como realmente son y hacerlas sentir seguras. Su naturaleza inherente es cuidar y nutrir, un aspecto clave de su poderosa esencia.

SEGUIR LEYENDO