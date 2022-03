Horóscopo Infobae: estos son los 3 signos más fieles del zodiaco. (Foto: Captura)

El amor es una de las sensaciones con más carga emocional en la vida del ser humano. Sin embargo, es una verdad desafortunada que algunas personas simplemente no son fieles en las relaciones románticas y sexuales.

Así que cuando encuentras una pareja que es leal y comprometida, es bueno valorarla. Y en este caso, según la astrología existen algunos signos que tienen características claras de ser personas muy fieles.

Toma en cuenta que eso no garantiza que las personas con cualquiera de estos signos sean fieles, pero puede estar seguro de que, en general, son personas bastante devotas y amorosas. Es parte de su naturaleza, especialmente si alguno de estos signos es compatible contigo.

Cáncer (22 de junio-22 de julio):

Los regidos bajo el signo de Cáncer son las personas menos propensas a engañar a sus parejas, según el zodiaco. La fidelidad está prácticamente escrita en su código moral. Además de ser protectores de sus espacios físicos, también son bastante protectores de sus relaciones.

A los Cáncer les encanta todo sobre las relaciones comprometidas, desde compartir su espacio sagrado hasta los pequeños momentos en los que se ven atrapados mirándose a los ojos. No esperes que tu pareja de Cáncer vaya a ninguna parte.

DATO: A Cáncer le encanta tener una familia y hogar perfecto para una máxima conexión con lo natural.

Tauro (21 de abril- 21 de mayo):

Tauro es el siguiente signo menos probable en el zodiaco para hacer trampa y es porque son bastante fríos. Es verdad que los taurinos aman el lujo, al igual que sus primos los Libra. El licor caro, la ropa de alta calidad y el sexo divertido y frecuente son cosas que adora Tauro. Sin embargo, el hecho de que disfruten de los deleites de lo carnal no significa que no sean confiables en las relaciones.

Los Tauro juran lealtad a sus parejas y comparten estos placeres con su ser amado. Su naturaleza dedicada los convierte en excelentes socios estables. Cuando un Tauro se compromete lo hace sin restricciones.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo):

En esta lista no podía faltar el signo más sensible del zodiaco y es Piscis. Tu amabilidad y generosidad son incomparables. Piscis es el signo más sensible del zodíaco y es lo que a menudo los lleva en la dirección de una moralidad firme.

Los piscianos saben lo que es ser lastimado, sienten todo profundamente, y nunca querrían infligir eso a otra persona, nunca. Hacer trampa está fuera de la mesa para Piscis, que preferiría pasar tiempo con una persona, conociéndola íntimamente a nivel emocional, físico y espiritual.

¿CON QUÉ SIGNO ERES COMPATIBLE?

Conoce cuál es el signo del zodiaco que se complementa perfectamente contigo. ¿Será este tu ser amado?

- Aries es el signo compatible en el amor con Acuario y Géminis.

- Tauro es el signo compatible en el amor con Piscis y Cáncer.

- Géminis es el signo compatible en el amor con Leo y Aries.

- Cáncer es el signo compatible en el amor con Tauro y Virgo.

- Leo es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Virgo es el signo compatible en el amor con Cáncer y Escorpio.

- Libra es el signo compatible en el amor con Sagitario y Leo.

- Escorpio es el signo compatible en el amor con Capricornio y Virgo.

- Sagitario es el signo compatible en el amor con Libra y Acuario.

- Capricornio es el signo compatible en el amor con Escorpio y Piscis.

- Acuario es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Piscis es el signo compatible en el amor con Tauro y Capricornio.

