Horóscopo Infobae: predicciones para el amor hoy, 31 de marzo

Horóscopo del amor. (Foto: Infobae Perú)

Hoy es el último día del mes de marzo y la astrología nos muestra cómo cerrará cada signo del zodiaco el amor. Si quieres conocer las predicciones para ti, tu pareja o tal vez la persona con la que estás saliendo, entonces lee a continuación.

ARIES

En lugar de hacer lo mismo de siempre con tu pareja, aprovecha el entusiasmo de hoy para iniciar una nueva conversación y crear algún tipo de impulso entre ustedes dos. Rompe con la rutina y comunicate con quienes te importan. Sal de tu zona de confort y redescubre las alegrías de la vida.

TAURO

No te molesta la falta de impulso en tus relaciones. La interacción con diversas personas se dará (sobre todo si eres soltero) ya sea de forma física u online. Hay una buena posibilidad de que la gente que conozcas sea amable y se adapte a tus necesidades.

GÉMINIS

Conocerás a una persona especial y puede que se de en una reunión esperada o una que surja a último momento. Puede haber una identificación inmediata o un conocimiento interno más profundo que les informe a ambos de cuánto se conectarán entre sí.

CÁNCER

Si eres soltero disfrutarás de mucho placer. Es posible que estés destinado a conocer a una persona interesante y enigmática. Un interés genuino en esa persona resultará en una relación más positiva y de apoyo entre ustedes dos. Para acercarse a la verdad, pruebe diversas formas de comunicación.

LEO

Para alegrar tu vida amorosa, intenta experimentar con nuevas ideas. Las debilidades se pueden curar. Ha hecho un balance de sus errores en el pasado y ha decidido no volver a repetirlos y eso está bien porque el esfuerzo por romper con los hábitos del pasado y avanzar hacia un futuro positivo tendrá excelentes resultados. Si se compromete, debe de buscar conocerse en esa nueva etapa para sacar su mejor versión propia.

VIRGO

Es hora de que tomes acción sobre cualquier cosa que hayas estado postergando durante algún tiempo respecto a tu vida amorosa. No olvides abordar todos los problemas con una actitud solidaria . Da un paso adelante con confianza y no retrocedas. Diviértete realizando actividades que te hagan feliz.

LIBRA

Es justo que te diviertas, por ello, aprovecha el ambiente amistoso de hoy. Si tu sentido del humor es fuerte, es posible que te tomes todo con calma. Te resultará difícil enfurecerte por las pequeñas cosas que salen mal en tu relación. Sentirás como si tu vida se moviera en el camino correcto en todo momento.

ESCORPIO

Hoy puedes aprender que tú y tu pareja están discutiendo continuamente sobre cosas sin importancia, y no tienes idea de por qué, pero confía en aclarar cualquier malentendido. Identifica la raíz del problema y arráncalo.

SAGITARIO

Los celos no tienen cabida en una relación exitosa a largo plazo. Lo que aportas a una relación y a tu pareja es mucho más importante que lo que anticipas recibir de ellos. Fortalezcan la confianza entre ustedes porque la envidia puede desencadenar una ruptura en tu relación. No esquives el problema y sé honesto.

CAPRICORNIO

Debes tener cuidado de no irritar a tu pareja de ninguna manera. Deje que las heridas de ambos se curen y pueden hacerlo juntos. Haga un autoanálisis e identifique si está manipulando a su pareja para vengarse de las malas acciones del pasado. Una pareja resentida y una relación infeliz son los únicos resultados de perder la confianza en tu pareja.

ACUARIO

Hoy es un excelente día para traer paz y armonía a tu hogar al mismo tiempo que fortaleces el vínculo con tu pareja. Preste atención a si alguien tiene predisposición a discutir, si es así evítelo porque su situación sentimental se tornará gris.

PISCIS

No arruines algo que puede ser realmente sorprendente y me refiero a una relación exitosa. Evita imaginar cosas imposibles en la relación, recuerda que no todo es color de rosa y si hay errores se debes de arreglar. Pruebe una nueva rutina con tu pareja o saliente hoy.

SEGUIR LEYENDO