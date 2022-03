Censura a Hernán Condori: Reacciones del Congreso tras sacar del cargo al titular del Minsa

La oposición consiguió los votos necesarios para censurar a Hernán Condori.

Con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el Congreso de la República decidió que Hernán Condori no continúe más al frente del Ministerio de Salud (Minsa). El médico no duró ni dos meses en el cargo debido a las graves acusaciones que recaían en su contra.

“La moción de censura ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al presidente de la República, para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República”, dijo María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento.

Tras confirmar la salida de Condori, parlamentarios oficialistas y de oposición se pronunciaron al respecto, además de otros políticos ligados al gobierno de Pedro Castillo, quien tiene tres días para nombrar a su reemplazo en el Minsa.

EN CONTRA DE LA SALIDA DE CONDORI

Vladimir Cerrón – Líder de Perú Libre

“Censura al ministro de Salud, pese a sus claros descargos, pone a luz los intereses económicos que se juegan entre la caviarada que defiende sus consultorías y la derecha que defiende sus oligopolios. El Gobierno debe tener tino para elegir sucesor sin desnaturalizar su misión”, escribió en su Twitter.

Edgar Tello – Congresista de Perú Libre

“Sectores de la derecha y sectores vinculados a los caviares no quieren que se cambie nada. Por ello han tomado la posición de censurar al ministro de Salud. Él (Hernán Condori) es médico, a diferencia de otros gobiernos que han tenido a historiadores, economistas, biólogos, pero de ellos no han dicho nada el Colegio Médico, pero cuando hay un médico provinciano, lo cuestionan duramente”, declaró a Canal N.

“Como parte de la bancada de Perú Libre, queremos que asuma un profesional en el sector, como lo ha habido, por eso habría que preguntarles a las bancadas que han planteado la censura ¿cuál es el perfil que debe tener el próximo ministro de Salud? O ¿cuál es su candidato?”, continuó.

A FAVOR DE LA SALIDA DE CONDORI

Diego Bazán – Congresista de Avanza País

“Este no fue un triunfo de la bancada, sino un triunfo del país. Considerábamos insostenible la presencia del señor Condori un minuto más en el ministerio, en ese sentido, agradezco a los 71 valientes colegas parlamentarios que han dado su voto a favor de esta censura, que era justa y necesaria”, comentó a Canal N.

“Deben existir personas que tengan la capacidad técnica y profesional, además de experiencia en gestión pública, pero no manchada por investigaciones que finalmente hacen sospechosa su carrera profesional” En ese sentido, esperamos que sea un médico, que tenga el nivel y la altura, y que solucione el tema de vacunación en general, no solamente el tema COVID-19″, agregó.

Katy Ugarte – Congresista de Perú Libre

“Hay que decir claramente en este aspecto que es una cuota de poder de los compañeros del señor Vladimir Cerrón. Creo que esto también está haciendo daño a estas propuestas que no son tan idóneas y espero que para el cambio sea una buena propuesta, que tenga un buen perfil. El bloque magisterial le sugerimos que haga este cambio”, indicó a RPP.

“Nosotros bien claro le hemos dicho al presidente que hoy más que nunca no puede volver a equivocarse. Tampoco puede escuchar presiones con personajes que no tengan el perfil y que no sean adecuados para el cargo, y que haga un buen filtro al cual nosotros vamos a estar sigilosos viendo este aspecto para evitar este tipo de conflicto”, señaló.

Carlos Anderson – Congresista de Podemos

“El congreso acaba de censurar al ministro más censurable de los 46 ministros de estos 8 meses. No por venir de la chacra, no por sus problemas judiciales, no por aprovecharse de la situación de debilidad de una niña enferma. Si por todo eso y más. Con la salud no se puede jugar”, tuiteó.

Edward Málaga – Congresista no agrupado

“El presidente no tuvo la voluntad de mejorar el gabinete y el Congreso no tuvo el valor de negarle la confianza. La fiscalización será ministro por ministro. Ahora veremos si el presidente hace al menos el esfuerzo de demostrar que tiene la capacidad moral para designar un ministro idóneo”, posteó Málaga en sus redes sociales.

Patricia Chirinos – Congresista de Avanza País

“La salud económica, social y moral del Perú está en emergencia y, aun así, Castillo nombró a un Ministro de Salud que avergüenza a todos. Por eso hoy el Congreso cumple su rol. Lo censuramos y protegemos al país de una improvisación más del Gobierno de corrupción de Pedro Castillo”, escribió en tu Twitter.

