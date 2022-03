Las razones que llevarían al Congreso a censurar de manera definitiva al ministro de Salud, Herán Condori

Ministro de Salud, Hernán Condori, hace un llamado a la población a que acuda a vacunarse

Hernán Condori podría estar pasando sus últimos días como ministro de Salud. Este jueves 31 de marzo, el Congreso debatirá su censura y, al parecer, tendría los votos para retirarlo del cargo bajo serios cuestionamientos a su labor e idoneidad para ejercerlo.

La moción de censura fue presentado la semana pasada y en ella se le acusa a Condori de promover la venta de ‘agua arracimada’ atribuyéndole propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica.

También se le culpa al titular de salud de utilizar su condición de médico “para promocionar el servicio de diagnóstico de cáncer de cuello uterino sin tener la especialidad de ginecología u oncología”.

Otra razón para proceder con la censura, el documento señala que Condori desconoce las funciones que debe cumplir como ministro de Salud tras el traslado de una menor de edad de Cañete a Lima para recibir tratamiento médico.

“El señor Hernán Condori Machado tampoco ha demostrado capacidad para el ejercicio del cargo. Así, de una revisión de la hoja de vida y experiencia en gestión, se aprecia que el señor Ministro de Salud fue designado como director regional de salud de Junín, pero en dicha oportunidad fue removido del cargo por falta de idoneidad para ejercer el cargo”, dice otro de los párrafos de la moción de censura.

Asimismo, se señala que a consecuencia de la designación de Hernán Condori diversos profesionales han renunciado a cargos de alto nivel, como los miembros del Equipo Consultivo de Alto Nivel, quienes denunciaron “no tener las condiciones para un ejercicio autónomo en el cargo” y que esto “debilita la política de salud del Estado Peruano.

Los funcionarios que dejaron sus cargos son: Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vásquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo y Gabriela Minaya Martínez. El viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell.

El 25 de febrero pasado, la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez, también dejó su cargo - uno elemental en el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país. La exfuncionaria expresó en su carta de renuncia que los cambios continuos en el Minsa afectaban la estructura técnica de su área. Además, denunció una serie de atropellos a su gestión desde que Hernán Condori asumió el cargo.

TENDRÍAN LOS VOTOS

La oposición tendría unos 72 votos a favor de la moción de censura contra Hernán Condori y se confía en superar el mínimo de adhesiones requeridas para retirar del cargo al cuestionado funcionario.

Solo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País suman 43 votos a favor. A ellos podrían sumarse 8 miembros de Acción Popular y 10 integrantes de Alianza para el Progreso (APP). Asimismo, 3 legisladores de Somos Perú, 2 de Juntos por el Perú –que firmaron la moción– y unos 6 no agrupados.

Al respecto, el exministro Óscar Ugarte manifestó que la permanencia de Condori al frente del Minsa es un riesgo para la institución que parece no tener norte y que esto provoca “una parálisis que no permite retomar las cosas más elementales, como la vacunación, el fortalecimiento del primer nivel de atención y el manejo de otras enfermedades. [...] Cuando falta experiencia y preparación en un cargo tan importante como un ministro de Salud, aparecen los gestos demagógicos que no ayudan en nada a la salud pública, sino que generan condiciones de retroceso”.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, sostuvo que “tenemos bien claro cuál debe ser el perfil de un ministro de Salud. Al margen del color político, debe tener experiencia en materia de salud, gestión, debe ser un líder al cual nosotros y la población podemos tener confianza. Al tener un ministro que no tiene esas características, se genera un desaliento enorme”.

