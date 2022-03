Álvaro Gutiérrez se refirió a Andy Polo: “Yo no puedo juzgar a nadie porque no soy quién”

Gutiérrez, técnico de Universitario, se refirió al presente de Andy Polo.

La situación de Andy Polo en Universitario de Deportes se desconoce, aún no se han cumplido el plazo que le dieron para solucionar su problema legal con su esposa, por ese motivo, el futbolista no ha podido jugar en su regreso a la ‘U’. Álvaro Gutiérrez, técnico ‘crema’, fue consultado por él y esta fue la respuesta del uruguayo.

“Yo no puedo juzgar a nadie porque no soy quién y no tengo la certeza de las cosas que pasaron. Sí es un gran jugador y como a cualquier buen jugador uno le da la confianza para que se sienta cómodo”, respondió el estratega ‘charrúa’ en una entrevista que concedió desde las instalaciones del estadio Monumental.

Lo último que se supo del exintegrante de la ‘bicolor’ fue que el equipo ‘merengue’ le dio un tiempo para llegar a un acuerdo con Génesis Alarcón. “Hemos conversado con Andy y le hemos dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. Él no la está pasando bien, la situación mediática lo afecta y esto repercute en la parte deportiva. Como institución le daremos todo el soporte para que concilie”, fue lo que dijo Jean Ferrari en conferencia de prensa.

Andy Polo viene siendo parte de los entrenamientos de Universitario. Esto se ha podido conocer por medio de los videos que el club comparte en sus redes sociales. Sin embargo, no se tiene fecha exacta de su debut. Recordemos que llegó sin jugar en la Major League Soccer producto de una lesión.

