Yoshimar Yotún: “El gol a Paraguay es el más importante de mi carrera”

Yoshimar Yotún anotó el segundo gol de Perú contra Paraguay.

Yoshimar Yotún fue el autor de uno de los goles de la victoria de la selección peruana ante Paraguay que permitió asegurar el cupo al repechaje del Mundial Qatar 2022. El futbolista de Sporting Cristal habló de como se dio su tanto en el estadio Nacional y lo que significó en su carrera deportiva.

“Siempre es lindo anotar con la selección. Obviamente prefiero que el equipo gane, pero se me dio la oportunidad de irme al otro lado porque no suelo tirar córner desde ahí. Justo hubo ese choque de Cueva con el paraguayo y lo deja medio herido, entonces yo le digo ‘Cholo voy yo para que no te cruces’. Entonces yo fui”, contó en su primera intervención ‘Yoshi’ en conversación con Al Ángulo.

“Yo le decía ‘Cholo aguanta que ya va a terminar el primer tiempo y vas a poder acomodarte’. Entonces voy hasta el lado derecho, hago el córner , me queda un poco alta, el arquero rechaza, me salgo, me la tocan y se la doy a Sergio (Peña). Me comienzo a meter como si no quería cuando veo que el ‘Cholo’ la recibe, hace un sombrero, se la da al ‘Orejas’, entonces había un espacio, me meto y justo me queda ahí”, complementó.

Franco Cabrera, conductor del programa deportivo, le consultó al volante si ese era el mejor gol de su carrera y esto respondió: “Definitivamente si, por lo que nos jugábamos” .

Yoshimar Yotún contó como sucedió su gol ante Paraguay.

GOL DE YOTÚN ANTE PARAGUAY

Llegó a los 42′ de la primera parte, cuando la selección peruana parecía caer en el juego. La visita no rechazó con claridad, Christian Cueva realizó un jugadón y soltó para Edison Flores, que levantó la cabeza y puso un gran centro para el sector derecho del campo.

Por dicho lado apareció Yoshimar Yotún, quien realizó tremenda maniobra para vencer el arco de Paraguay. El portero llegó a tocar el esférico, pero no pudo evitar que la pelota cruce la línea de gol. Igual, tremendo tanto.

Golazo de Yotún tras jugadón de Cueva en Perú vs Paraguay por última fecha de Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

LA FIGURA DEL PARTIDO

El portal SofaScore consideró a Yoshimar Yotún como el mejor jugador del partido con un tiro al arco, con el 81% de pases precisos, un pase clave, una ocasión de gol y 7 de 10 duelos ganados, entre otros registros, que le permitieron una puntuación de 7.7. El zurdo jugó 69 minutos en el triunfo de Perú, solicitó su cambio y fue reemplazado por Horacio Calcaterra.

PERÚ EN EL REPECHAJE

Ricardo Gareca y compañía volverán a enfrentar un repechaje como en su camino a Rusia 2018 después de ganarle 2-0 a Paraguay en el estadio Nacional. Los ‘incaicos’ se pusieron en ventaja rápidamente con un gol de Gianluca Lapadula y después llegaría el tanto de tranquilidad en los pies de Yoshimar Yotún.

El partido de la repesca entre las selecciones de las distintas confederaciones está programado entre el 13 y 14 de junio del presente año. El país donde se juegue, probablemente, sea Qatar. A diferencia que en el 2017 será a partido único, ya no de ida y vuelta.

En caso Perú logre superar a Australia o Emiratos Árabes (ambos de la Confederación Asiática de Fútbol) en la repesca, se unirá a los equipos de Conmebol en el Mundial de Qatar. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son las escuadras que clasificaron de forma directa.

