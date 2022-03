Yoshimar Yotún contó cómo pasó de ser lateral a volante gracias a Ricardo Gareca

Yoshimar Yotún habló sobre su cambio de posición.

Como sucedió con muchos futbolistas, Yoshimar Yotún encontró su posición jugando en primera división. Pasó de defender por la banda como lateral izquierdo a ser el responsable de tener el balón en la mitad del campo. ‘Yoshi’ contó cómo ocurrió esa transición y le dio los créditos a Ricardo Gareca.

El futbolista de Sporting Cristal detalló que es lo que Ricardo Gareca le pide en la selección peruana. “De área a área. Así como tengo aire para ir para adelante, tengo que hacerlo para atrás. Me siento bastante bien, la mayoría de partidos he hecho eso. A veces me salen a presionar más, pero tenemos a Renato (Tapia) y Sergio (Peña) que también nos dan salida”.

Pedro García, panelista de Al Ángulo, recordó la primera vez que Yotún jugó de volante en la ‘bicolor’. “De verdad yo no sé en que momento pasó eso, pero si recuerdo que el profe (Ricardo Gareca) sabía que yo venía, en ese tiempo estaba en Malmo, de jugar de lateral izquierdo. La Eliminatoria pasada también lo había hecho en esa posición”.

“El profe me dice que él tenía una visión como yo jugaba, si lo podía ayudar porque en ese entonces estaban Vargas y Jair Céspedes, armaba los equipos en la práctica y ya estaban los dos laterales. Entonces me decía ‘me puedes ayudar ahí' y lo decía que sí”, agregó.

Diego Rebagliati se sumó a la conversación y manifestó que cuando ‘Yoshi’ llegó a Sporting Cristal era ‘10′. “Sí, jugaba ahí. Ya tenía un poco de lo que era, pero en la profesional solo jugué por dentro o por fuera en José Gálvez con ‘Rafo’ Castillo. Una vez que yo llego a Cristal juego de lateral, el profe Oblitas me pone de lateral y los cinco años jugué en esa posición”.

“El profe me dice de esta posición y el primer entrenamiento perdido, mucha más gente, tienes que resolver mucho más rápido, no tienes la línea al costado, era algo que yo llegaba a mi cuarto y decía cuándo le agarraré gusto, si él quiere es por algo”, manifestó.

PRÓXIMO PARTIDO DE SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal se ha venido preparando para lo que será el reinicio de la Liga 1 y su debut en la Copa Libertadores. Primero, enfrentará a Universidad San Martín este viernes 01 de abril a las 13:15 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo.

Los ‘celestes’ vienen de empatar 1-1 con Carlos Stein en condición de visita y se ubican en la onceava casilla con nueve unidades. Por lo que deberá ganar en casa para acercarse a las primeras posiciones.

Después, recibirá a Flamengo en su primer partido del torneo internacional. El compromiso se llevará a cabo el martes 05 de abril a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Nacional. Recordemos que Cristal compartirá grupo Universidad Católica de Chile y Talleres de Argentina.

FIXTURE DE SPORTING CRISTAL EN LA COPA LIBERTADORES

Universidad Católica vs. Sporting Cristal (martes 12 de abril | 5:15 p.m. | estadio San Carlos de Apoquindo)

Talleres vs. Sporting Cristal (martes 26 de abril | 7:30 p.m. | estadio Mario Alberto Kempes)

Sporting Cristal vs. Universidad Católica (miércoles 4 de mayo | 9:00 p.m. | Estadio Nacional)

Sporting Cristal vs. Talleres (martes 17 de mayo | 7:30 p.m. | Estadio Nacional)

Flamengo vs. Sporting Cristal (martes 24 de mayo | 7:30 p.m. | estadio Maracaná)

