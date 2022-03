Perú al repechaje a Qatar 2022: Policía brinda peculiar recomendación a los hinchas

Una noche de fiesta es la que se vive en todas las regiones del país luego de que la selección de fútbol lograra su pase a la fase de reprechaje con miras a obtener un cupo en el Mundial de Qatar 2022. En los hogares, plazas, calles y redes sociales los peruanos han expresado su felicidad y deseo de celebrar este triunfo; sin embargo, la Policía Nacional del Perú, advirtiendo la euforia futbolística, ha compartido una importante recomendación a través de sus redes sociales.

“¡Atención, cerveceros! Si van a celebrar el triunfo de nuestra selección, háganlo con responsabilidad”, se lee en las primeras líneas de la publicación que viene acompañada con una imagen de los dos goleadores de la última jornada, Gianluca Lapadula y Yosimar Yotún. “Aún nos faltan 90 minutos”, agregó para hacer referencia al partido que nos tocaría jugar a mediados de junio con Australia o los Emiratos Árabes Unidos para finalmente confirmar el pase de Perú al mundial.

“Si toman, no manejen. Arriba, Perú”, dicen las últimas líneas publicadas por la Policía Nacional del Perú desde Twitter. La advertencia llega con el fin de alertar a quienes planean celebrar esta noche a que lo hagan con moderación para así evitar accidentes que les impida disfrutar el próximo encuentra de la selección de fútbol y posteriormente celebrar la segunda clasificación consecutiva a un Mundial de fútbol bajo la dirección de Ricardo Gareca.

CAMINO A QATAR

A finales del 2017 el Perú celebró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras más de tres décadas de no participar de un evento de esta magnitud. La algarabía fue tal que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró feriado laboral. Ahora estamos a punto de revivir aquella emoción, aunque por el momento no se ha confirmado la fecha en que se jugaría el repechaje. Si bien no se ha definido del todo, los días 13 o 14 de junio sería las fechas en las que Perú enfrentará a Australia o los Emiratos Árabes Unidos.

A diferencia del repechaje del 2017, esta vez será un partido único que se llevará a cabo en el país anfitrión del próximo mundial. Este cotejo se jugará luego del Emiratos Árabes vs Australia, que está planeado para jugarse una semana antes (07 de junio) a disputarse en Doha. Hasta el momento, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador son los países latinoamericanos con un cupo asegurado en el próximo Mundial de fútbol.

“La clave fue el repunte que tuvimos durante la Eliminatoria, desde la mitad hacia adelante. No arrancamos bien pero el repunte fue importante y nos dio la posibilidad de acceder al repechaje. Quiero felicitar a los muchachos por clasificar en la última fecha al repechaje”, fueron las palabras de Ricardo Gareca quien recordó el accidentado inicio en el camino hacia Qatar.

El técnico de la selección peruana logra llegar al repechaje por segunda vez consecutiva. Foto: FPF.

Además, se refirió al próximo rival que saldrá entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. “Ahora es saber el rival, vamos a estar pendiente de quién nos toca. Creo que vamos a tener el tiempo suficiente, aunque será un rival difícil. Estamos todos buscando llegar a Qatar, pero lo más importante ahora es tratar de estar con la familia, que los jugadores vuelvan al ritmo, que los muchachos con problemas se recuperen y así llegar de una manera importante”.

“Cuando renovamos contrato, la posibilidad de tener la esperanza de estar entre los opcionados para jugar un Mundial. Es muy dificil y ahora veremos que rival nos toca. El equipo siempre intenta estar concentrado, pero pasamos innumerables problemas... André Carrillo no pudo estar hoy, Pedro Aquino... lamentablemente fue una eliminatoria cargada de dificultades”, comentó al final.

