Andrea San Martín intenta cocinar en programa en vivo pero se acaba el gas y se le pegan los panqueques

¡No salió como esperaba! Andrea San Martín fue la invitada especial de D’Mañana, programa que le pidió que prepare uno de los desayunos especiales que siempre le manda a sus hijas de lonchera para el colegio. Muy gustosa, la exmodelo llegó al set para dar las indicaciones, sin embargo, mientras conversaba sucedierion ciertos impasses.

La influencer señaló que para que sus preparados salgan nutritivos y ricos tiene su recetario de cabecera, por lo que procedio a sacarlo y guiarse de él. Mientras conversaba con las conductoras Karla Tarazona y Adriana Quevedo, la joven olvidó batir la clara de los huevos en punto de nieve. Sin embargo, continuaron con el preparado.

Después de mezclar todos los ingredientes, Andrea procedió a poner los panqueuqes en una sartén especial, la cual trajo desde su casa para tener mayor seguridad de que le iban a salir perfectos y sin ninguna gota de aceite. Después de unos segundos, Karla Tarazona se da cuenta que la cocina estaba apagada y procede a prenderla. Sin embargo, tra varios intentos, Andrea San Martín dice: “Se les acabó el gas”, ante la mirada atónita de las conductoras, quienes decidieron dar pase a un informe del alza de los precios.

Al regresar, Andrés San Martín ya tenía los panqueques en la sartén, pero no contaba con la espátula para voltear este postre. Al intentar hacerlo con otro utensilio, lo único que logró es destrozar el preparado, pues ya estaban pegados en la freidora.

Algo incómoda, la joven indicó que para la próxima vez ella traería lo necesario para hacer una mejor preparación. Sin embargo, con el fin de poner paños fríos a la situación, Andrea indicó a la producción que ya no es necesario nada y continuó su explicación imaginando que los panqueques ya estaban listos.

Sin embargo, esto no pasó de ser solo un bochornoso momento, pues la pareja de Sebastián Lizarzaburu continuó en el programa, incluso habló sobre la fiesta que tuvo con el padre de su hija, la cual fue severamente criticada por supuestamente resultar muy escandalosa. La joven solo indicó que respeta las críticas pero seguirá yéndose de fiesta con su pareja cuando lo crea pertinente.

SOBRE LA FIESTA CON SEBASTIÁN LIZARZABURU

A través de una entrevista para el programa de Panamericana TV, D´Mañana, espacio de Karla Tarazona, Adriana Quevedo y el popular Metiche; Andrea San Martín respondió a los cuestionamientos que viene recibiendo tras difundirse las imágenes sobre su fiesta con Sebastián Lizarzaburu.

Los conductores realizaron las preguntas a través de un juego llamado Verdad, mentira o Rumor. En este encuentro, San Martín respondió con naturalidad todos las interrogantes, incluso cuando le preguntaron ¿si era cierto que estaba arrepentida de su fiesta con Sebastián lizarzaburu, donde salieron imágenes escandalosas? De inmediato, la joven respondió falso, para luego dar paso a la explicación.

Andrea San Martín inció indicando que siempre va a respetar los diferentes puntos de vista, pero que eso no influye en las decisiones que toma. “Para mi, de verdad, es algo que volvería a hacer en algún momento. ¿Si perjudican las marcas que representó? No, porque de hecho yo soy super transparente con mi forma de hacer. Justo yo comentaba, ¿qué hubiera pasado si yo no posteaba esto de la forma más natural? Ya hubieran sacado videos las millones de personas que estaban ahí filmando”, señaló.

La influencer también se refirió a las imágenes donde se le ve bailando mientars aparece pasada de copas. “Sí, pero aunque no lo creas, no es un tema de alcohol, si yo voy a juerguear, voy a jueguear super bien, y si estoy con mi pareja, con mayor confianza todavía”, remarcó.

