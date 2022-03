‘Papelito’ Cáceres niega haber abusado de Mónica Cabrejos: “Estoy totalmente con la conciencia tranquila”

‘Papelito’ Cáceres niega rotundamente ser el agresor de Mónica Cabrejos. (Foto: Captura de Willax)

Mónica Cabrejos denunció en su libro ‘Mujer Pública’ que en enero del 2021 sufrió de abuso sexual por parte de un exftubolista y comentarista deportivo. Desde que dio a conocer su terrible experiencia, muchos han señalado que el sujeto que cometió este delito sería Luis Cáceres, por lo que las cámaras del programa Amor y Fuego lo buscaron para saber qué opinaba al respecto.

Cabe precisar que en ningún momento la conductora de televisión menciona el nombre de su agresor, solo da pistas, como que el hombre que abusó de ella era apodado ‘paquetito’ por ofrecer ‘extraños paquetitos’ para la recreación.

Debido a las pistas que ha dado Mónica Cabrejos, el programa de Willax Televisión fue a buscar al exfutbolista para saber su posición, señalando desde un primer momento que él no tiene nada que ver con la denuncia que realizó la escritora en su más reciente libro.

“Es una situación lamentable, jamás en mi vida hubiera pensado que pudieran insinuar mi nombre. Rechazo total, profunda y categóricamente cualquier vinculación de ese tipo... La gente que me conoce, sabe cómo soy ”, dijo.

Asimismo, para dejar claro el tema, la reportera de Amor y Fuego le consulta a ‘Papelito’ Cáceres si estuvo junto a la conductora de televisión en su casa en Asia el día 23 de enero del 2021, fecha en que ella señaló que había sido abusada sexualmente.

Al escuchar esta pregunta el exfutbolista se negó a responder asegurando que no quería hablar más del tema. “ No te puedo contestar más nada, porque demás sería lindo y sería bueno que lo aclare la propia autora del libro para que no se siga especulando ”, indicó.

NO TOMARÁ ACCIONES LEGALES

En otro momento, el excomentarista deportivo indicó que se encuentra con la conciencia totalmente tranquila porque sabe que no hay cometido ningún delito y que será la misma Mónica Cabrejos la que tenga que salir a aclarar este tema en su momento si decide revelar el nombre de su agresor.

“No me siento identificado, solo me siento con mucha pena que haya una persona en el mundo que pueda especular que yo hice algo así. Estoy totalmente con la conciencia tranquila que no tengo absolutamente nada de que temer, nada que me vincule cercanamente a un acto delictivo”, indicó.

Además, la conductora del magazine de Willax Televisión le consultó si tiene planeado tomar acciones legales contra la conductora de televisión, algo que negó hacer por el momento, pues ella no lo ha mencionado directamente.

“ Llegado el momento, si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero hoy por hoy no voy hacer absolutamente nada ”, indicó el exfutbolista sobre este caso que ha despertado la indignación de más de uno.

Para finalizar, ‘Papelito’ Cáceres indicó que si Mónica Cabrejos lo señala como su agresor en algún momento, él no dudará en salir a defenderse, por lo que de momento prefiere no declarar más al respecto.

El exfutbolista negó rotundamente haber violado a Mónica Cabrejos como ella dio a entender en su libre 'Mujer Pública'.

