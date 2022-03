Natalia Merino: ¿Qué es un “bebé arcoíris”?

Todo lo que necesitas saber sobre los "bebés arcoíris".

Antes de que termine el mes de marzo, la ‘influencer’ y creadora del blog Cinnamonstyle, Natalia Merino, compartió en sus redes sociales la noticia de su embarazo. Esta noticia fue recibida por sus seguidores entre felicitaciones y mensajes de cariño hacia ella y su pareja. En uno de los videos que compartió en su cuenta oficial de Tiktok, mostró una grabación en la que expresaba su felicidad por esta nueva etapa. En la descripción de la publicación escribió “bebé arcoíris”. Lo que podría ser un término cariñoso para referirse al hecho, posee un significado conmovedor con el que se pueden sentir identificadas algunas mujeres.

¿QUÉ ES UN BEBÉ ARCOÍRIS?

Este es un término que se usa cuando una mujer vuelve a embarazarse luego de que tuvo la pérdida de un bebé durante el primer periodo de embarazo. El nombre de “arcoíris” cobra valor porque se considera que cuando ocurre este tipo de hechos desafortunados, la figura femenina atraviesa por un estado de pena y tristeza que no puede ser superado en corto tiempo.

Es así como muchas mujeres que han atravesado por este momento usan el término de “bebé arcoíris” para representar su felicidad por lo que están viviendo.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

LA PÉRDIDA DE NATALIA MERINO

Por medio de sus plataformas digitales, la ‘influencer’ conocida como Cinnamon style expresó a su comunidad de seguidores que había sufrido la pérdida de su bebé, expresando sus deseos de querer ser madre y que lo ocurrido le causó un gran dolor. Ella recibió el cariño y apoyo de sus fanáticos y otros creadores de contenidos, quienes le enviaron mensajes de fuerza para poder afrontar ese momento.

¿QUIÉN ES NATALIA MERINO?

Ella es una de las creadoras digitales más famosas en Perú. Ganó popularidad luego de que lanzara su blog de estilo de vida y moda, el cual sigue vigente hasta la fecha. Bajo su marca personal de Cinnamonstyle se dio a conocer a todo el país y el extranjero. Luego se unió a la comunidad de YouTube donde comparte vlogs de su día a día y eventos importantes a los que asiste.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

Ha protagonizado campañas con reconocidas empresas del país. Para el año 2018 lanzó el Cinnamonfest, un evento en el que reunió a cantantes y creadores de Internet, además de exponer stands en los que participaron marcas locales. Natalia Merino se unió al espectáculo cantando y bailando su ‘roast yourself challenge’, el cual tiene más de un millón de reproducciones.

Para septiembre del 2017, la blogger compartió en su canal de YouTube el día en que su actual esposo, Sebastián Guerrero, le propuso matrimonio. Ella acudió a un establecimiento en el que supuestamente iba a grabar un video para su canal. No esperó que a los minutos, su pareja iba a esperarla en un pequeño jardín con un anillo para pedirle que sea su esposa.

En el mes de octubre del 2018, la youtuber peruana compartió todos los detalles que se vivió el día de su boda. Desde su primer baile con Sebastián, hasta la fiesta que se organizó para celebrar su amor. Uno de los momentos que destacaron los usuarios de redes sociales fue su vestido elaborado por el diseñador peruano Noe Bernacelli. Ella, con ayuda de unos amigos, decidieron cortar su traje para que pueda moverse con facilidad durante los agasajos.

NATALIA MERINO EN INSTAGRAM

La comunicadora posee más de 620 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Si hablamos de su canal de YouTube, ella ha acumulado más de 870 mil suscriptores desde su lanzamiento en marzo del 2013. Actualmente se ha unido a Tiktok donde comparte sus ‘GRWM’ (Get ready with me), en los que muestra sus looks del día a día.

Natalia Merino, youtuber peruana, confirmó su embarazo en redes sociales.

