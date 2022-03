Hernando Guerra García y el fuerte cruce con la oposición por la palabra “supuestamente”

Hernando Guerra García y el incidente que tuvo en el Congreso. VIDEO: TVPerú

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que posiblemente no existan los 87 votos para aprobar la moción para la vacancia presidencial. Durante su participación en el debate parlamentario, el legislador sostuvo que existe una estrategia específica para que no hayan los votos requeridos para aprobar la vacancia y deslizó que ello responda a una negociación a cambio de obras. La expresión de Guerra García generó malestar en la representación, por lo cual tuvo que retirar la palabra.

Para el congresista fujimorista, la explicación del presidente Pedro Castillo, a los 20 puntos de la moción de vacancia por la causal de incapacidad moral no fue satisfactoria. “Nos dejó a su abogado que tampoco nos ha dicho nada, asegura que el tema está judicializado, como si no entendiera que este es un foro político, no es un foro judicial”, sostuvo.

Más adelante, el fujimorista se refirió a la incapacidad moral permanente del presidente Castillo. Y dijo que incapacidad se refiere a alguien que no sabe gestionar, que no discierne, que necesita un tutor. “La moción dice que hay una incapacidad del presidente que la mayoría de peruanos la sentimos en el día a día”, manifestó.

En cuanto a lo moral señaló que es cuando una sociedad se corrompe cuando no distingue del bien y el mal. Y eso es algo que también vemos en el día a día de la gestión presidencial, aseguró.

“Nadie obligó al presidente a hacer las cosas que hizo. Puede que no hayan los votos, porque hay congresistas que ya decidieron su voto a cambio de obras y no sé qué más…”, dijo Guerra García. En ese momento los congresistas del oficialismo expresaron su indignación. Ante las quejas dijo: “No he mencionado a nadie, si se siente aludido, es su problema”.

Pero las reacciones continuaron y pidieron retirar la palabra. El congresista Germán Tacuri (Perú Libre) tomó la palabra y expresó: “Yo no acostumbro a faltar el respeto al Parlamento. Y tampoco voy a permitir que se falte el respeto a todos nosotros. Eso es falta de respeto, si ellos en su mundo han hecho eso, que sea de su mundo”, dijo.

Guerra García volvió a tomar la palabra: “No sé qué parte de posiblemente no se entiende. Posiblemente no entiende muy bien lo que le digo, pero retiro la palabra porque posiblemente se sintió aludido”.

OTROS REPRESENTANTES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el vocero de la bancada de Avanza País, José Williams Zapata, rechazó que el abogado José Félix Palomino, defensa legal del presidente de la República, haya desestimado la moción por falta de pruebas y elementos que la sustenten. Al respecto, señaló que las pruebas e indicios razonables son para un juicio penal y no para un juicio político, los cuales, enfatizó, no se podían comparar.

El legislador mencionó los nombramientos de altos funcionarios, las denuncias periodísticas por las reuniones en la casas de Sarratea, entre otras para fundamentar el pedido de vacancia. No obstante, y al igual que Guerra García, señaló que probablemente no se alcancen los votos.

A su turno, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el jefe de Estado perdió la oportunidad de mostrarse como un líder y explicar “temas oscuros de su gestión”. Además, cuestionó que no se haya quedado para el debate parlamentario.

De igual manera, afirmó que la vacancia por incapacidad moral, de acuerdo con la doctrina, es una decisión política exclusiva que toma el Congreso en función a una realidad.

En tanto, el congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, señaló que el presidente Castillo debe reconocer que es el principal responsable de la moción de vacancia, lo cual debe llevarlo a una sincera reflexión y autocrítica.

En esa línea, consideró que el jefe de Estado debe cambiar de conducta para evitar el agravamiento de la crisis que se vive en el país.

