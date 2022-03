Pedro Castillo y 10 de sus frases en el Congreso: “Es como si Paula cometiera una falta y se le sanciona a Elena”

La frase de Pedro Castillo que se hizo tendencia. VIDEO: TVPerú

El presidente del Perú, Pedro Castillo, expuso esta tarde su defensa frente a la moción de vacancia presidencial presentada por un sector de oposición del Congreso de la República, la misma que será debatida y votada hoy. El jefe del Estado llegó al Hemiciclo acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, César Landa; de Vivienda, Geiner Alvarado; de Transportes, Nicolás Bustamante; de Cultura, Alejandro Salas; de Justicia, Félix Chero, y de Defensa, José Gavidia. A su llegada al Parlamento recibió el saludo del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

Estas son algunas de las frases que dejó el mandatrario en su breve discurso pronunciado esta tarde en el Congreso.

- “Nunca haré tabla rasa de la legalidad y seguiré bregando con todas mis fuerzas para consolidar la institucionalidad”.

- “A lo largo de estos meses me he reunido con mi pueblo, he sentido su cariño y reconocimiento. He escuchado también reclamos y críticas muy duras a mi gestión que escucho y asumo con humildad“.

- “La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa“.

- “Pregunto, ¿cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Es como si Paula cometiera una falta y se le sanciona a Elena“.

- “Además, un hecho que ha llamado poderosamente la atención es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones“.

- “Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia“.

- “Pueblo peruano, trabajemos juntos para combatir a los verdaderos enemigos de la patria, la corrupción, la pobreza ,a discriminación, la desigualdad, la inseguridad cioudadana, la violencia contra la mujer son solo algunos de ellos“.

- “Esta tarde seré juzgado por ustedes, contrariamente a lo que anunciaban mis detractores he ejercido personalmente mi defensa fortalecido por la verdad que expongo“.

- “Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes“.

- “Señores congresistas les pido voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad“.

REACCIONES

Fue la frase de Elena y Paula la que generó reacciones en Twitter. Aquí algunas de ellas.

Reacciones en Twitter a la frase de Pedro Castillo.

DEFENSA DE LA VACANCIA

El presidente Castillo clasificó los 20 puntos de la moción de vacancia en cuatro partes a fin de responder a los señalamientos:

Primero, el escrito se ha construido sobre la base de hechos que ya discutieron en la anterior moción que se presentó en diciembre último y que no se llegó a admitir. Por lo tanto, el mandatario afirmó que no tiene sentido volver a utilizar los mismos argumentos porque vulnera el derecho a no ser procesado dos veces por un mismo hecho.

Segundo, relata hechos en los cuales son participantes son terceras personas. En ese sentido, el jefe de Estado cuestionó cómo era posible que le pretende acusar y sancionar por actuación de terceros.

Tercero, la moción señala hechos en fase de investigación tanto en la Fiscalía como en el propio Parlamento. “Cómo se podría sancionar utilizando estos hechos sin ninguno ha sido siquiera corroborado”, se preguntó el mandatario.

Cuarto, el documento da cuenta de hechos nuevos que no califican para una vacancia. Al respecto, el jefe de Estado reiteró que no cuenta con pruebas y elemento sólidos, además de haberse elaborado principalmente sobre la base de versiones de medios de comunicación.

