Periodista es agredido por grupo radical tras protestas en los exteriores del Congreso

Siguen los ataques hacia la prensa. Este lunes 28 de marzo, un periodista de Latina (canal 2) fue agredido por un desconocido que era parte de la protesta contra Pedro Castillo.

Este sujeto que vestía una camiseta color negra y un gorro, tenía en su mano un banderín de color amarillo y utilizó el palo que sostenía esta banderola para golpear en la cabeza al hombre de prensa.

A pesar que algunos colegas le señalaron a la policía quién fue el que agredió al periodista, la PNP hizo caso omiso y lo dejó ir, incluso puso una barrera para que no avance la prensa.

Cabe mencionar que el reportero de Latina, se encontraba cubriendo la protesta en los exteriores del Congreso de la República, mientras se debatía la moción de censura contra el jefe de Estado.

El hombre de prensa se encontraba caminando de lo más normal, incluso en las imágenes de Canal N se puede ver que en ningún momento se les acerca o simplemente los mira, pese a ello, el hombre lo agrede de manera inesperada.

Cabe mencionar que no es la primera vez que estos grupos radicales agreden a los periodistas durante las diversas protestas. En varias ocasiones, se ha captado cómo es que estos grupos maltratan a los hombres de prensa.

En otro momento, los manifestantes comenzaron a tirar monedas y cáscaras de plátano, por lo que las fuerzas del orden tuvieron que realizar un cordón policial para que los que están a favor y en contra de la moción se enfrenten.

Agreden a periodista de Latina afuera del Congreso. VIDEO: Canal N

10 FRASES DE PEDRO CASTILLO DURANTE SU DISCURSO

- “Nunca haré tabla rasa de la legalidad y seguiré bregando con todas mis fuerzas para consolidar la institucionalidad”.

- “A lo largo de estos meses me he reunido con mi pueblo, he sentido su cariño y reconocimiento. He escuchado también reclamos y críticas muy duras a mi gestión que escucho y asumo con humildad”.

- “La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa”.

- “Pregunto, ¿cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Es como si Paula cometiera una falta y se le sanciona a Elena”.

- “Además, un hecho que ha llamado poderosamente la atención es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones”.

- “Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia”.

- “Pueblo peruano, trabajemos juntos para combatir a los verdaderos enemigos de la patria, la corrupción, la pobreza ,a discriminación, la desigualdad, la inseguridad cioudadana, la violencia contra la mujer son solo algunos de ellos”.

- “Esta tarde seré juzgado por ustedes, contrariamente a lo que anunciaban mis detractores he ejercido personalmente mi defensa fortalecido por la verdad que expongo”.

- “Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes”.

- “Señores congresistas les pido voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad”.

