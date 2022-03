Rodrigo González arremete contra expareja de Dorita Orbegoso por insultarla: “Es una porquería”

Rodrigo González molesto con expareja de Dorita Orbegoso. (Foto: Instagram)

Dorita Orbegoso se encuentra atravesando un duro momento personal tras darse a conocer que llegó hasta la comisaría de San Isidro para denunciar por maltrato psicológico al papá de su hijo. De acuerdo al atestado policial, la expareja de la figura del espectáculo emplea insultos y calificativos para referirse a ella, al punto de amenazarla con quitarle a su hijo.

El programa Amor y Fuego abordo este tema, recordando que en el pasado la exbailarina había denunciado al empresario por lo mismo, sin embargo, no se sabía que este sujeto la acosaba constantemente por mensajes de texto, WhatsApp y llamadas.

Rodrigo González al leer todos los insultos que recibió Dorita Orbegoso por parte de su expareja no pudo evitar mostrar su indignación, señalando que Pablo Donayre se encuentra bastante furioso al conocer que la exchica reality decidió rehacer su vida al lado del futbolista Jerson Reyes.

“ Nadie que te habla de esta manera, nadie que utiliza de esa manera, que te veja, que te maltrata, que te insulta, que te minimiza, que hace esto...., pero ni el 30% de esto, te puede haber querido algún día, ósea este tipo es una porquería, esa es mi opinión personal ”, manifestó.

Asimismo, el conductor de televisión indicó que al papá del hijo de Dorita Orbegoso no le debería de importar lo que ella haga con su vida, pues ya desde hace algún tiempo no se encuentra con él, por lo que tiene el derecho de elegir una nueva pareja.

“¿Qué le puede importar a él lo que haga ella y con quién se meta?”, comentó bastante molesto el popular ‘Peluchín’. Asimismo, Gigi Mitre le dio toda la razón a su compañero, señalando que espera que las autoridades amplíen las medidas de protección a favor de Orbegoso.

Rodrigo González lamentó que Dorita Orbegoso sea víctima de violencia psicológica por parte del papá de su hijo.

DORITA ORBEGOSO NEGÓ ROMANCE EN JERSON REYES PESE A IMÁGENES JUNTOS

Aunque hace unas semanas fue captada al lado de Jerson Reyes, Dorita Orbegoso aseguró que no volvería a hablar sobre su vida sentimental, aunque señaló que por el momento se encuentra totalmente soltera.

“ Estoy soltera y es lo único que voy a decir. No hablo de mi vida personal desde que tuve la relación con el papá de mi hijo . Estoy hablando de hace seis años atrás. Decidí que mi vida personal tiene que ser mi vida personal. He cometido muchos errores, antiguamente, con otras relaciones, por lo que decidí cuidarme y ahora ya soy mamá también, entonces, no quiero estar hablando de mi persona”, sostuvo en entrevista con El Popular.

Asimismo, la empresaria contó que si en algún momento tiene pretendiente no lo ocultará, ya que será captado junto a ella. “Si tengo novio o no, tampoco me voy a esconder, pero no tengo por qué salir a decirlo. Más que todo por el cuidado de mi bebé, por eso”, explicó.

