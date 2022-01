Mar para Bolivia: reacciones en redes tras declaraciones del presidente Castillo

Durante la emisión de la segunda parte de la entrevista que brindó el presidente Pedro Castillo a CNN, se le consultó sobre su postura respecto al acceso de Bolivia al mar. “¿Es cierto que en un foro en Bolivia dijo: “Mar para Bolivia”?”, se le consultó al presidente quien señaló que lo hizo en una época cuando no pensaba postular a la presidencia de la República. Al señalársele que la idea es percibida como una traición a la patria por parte de la población, dijo que se realizará una consulta a la ciudadanía. “Nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, agregó.

Tras esta declaración, diversos usarios de Twitter mostraron su postura a través de diversas publicaciones, siendo más numerosas aquellas que se mostraban en contra de lo señalado por el jefe de Estado. El abogado y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Heber Campos, señaló que el presidente Castillo debió repetir la postura que defiende en estos momentos la cancillería sobre el tema en cuestión. “Salida al mar para Bolivia? No está en la agenda”, escribió el docente universitario. También se refirió a la negativa del mandatario a calificar como dictaduras a regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al respecto, recomendó que en su respuesta debió afirmar que no son democracias.

La excongresista y premier en el mandato de Ollanta Humala, Ana Jara, resaltó lo señalado por Pedro Castillo sobre la consulta a la población para permitir una posible salida de Bolivia al mar. Tras una primera publicación, Jara procuró usar toda la respuesta del presidente, quien afirmó que lo dicho en Bolivia sucedió cuando no era jefe de Estado y no tenía pensado participar en ninguna elección popular. Sin embargo, Jara dejó en duda lo que sucedería si eventualmente la población peruana decidiera negarse a la posibilidad mencionada por el presidente Castillo.

El periodista Christopher Acosta quien fue noticia durante las últimas semanas por su encuentro judicial con César Acuña fue más conciso en su reacción. El autor de “Plata como cancha” replicó la respuesta del presidente, quien dijo que realizaría una consulta al pueblo para acompañarlo con un emoticón que representa hartazgo.

Por su parte, el presidente del Partido Morado, Luis Durán, recordó lo difícil que fue consolidar las fronteras del Perú desde sus inicios como República. “La unidad territorial ha sido siempre la gran tarea del Estado Peruano y es el mandato del proyecto constitucional”, escribió para agregar que se le debería enseñar al mandatario los esfuerzos que supuso cerrar nuestras fronteras.

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamente, mostró su clara postura en contra sobre una posible salida al mar del país altiplánico y recordó que el grupo de trabajo que integra ha mostrado una postura sobre el expresidente de dicho país. “Ya la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dictaminó que Evo Morales es una persona no grata pues viene a Perú para buscar una salida al mar. ¡Ni una gota de mar!”, escribió desde su cuenta de Twitter.

No todas fueron posturas en contra de lo dicho por Pedro Castillo en la entrevista con CNN en español. Hubieron quienes consideraron que lo mencionado por el mandatario cuando aún no asumía funciones, debería ser realidad. Tal es el caso del excandidato al Congreso de la República por Juntos por el Perú, Arturo Ayala del Río. El político de izquierda calificó de justo el deseo de Bolivia de tener acceso a las aguas del Océano Pacífico. “Una salida al mar para Bolivia es un pedido histórico y justo. Perú no puede ser ajeno a ello”, escribió en redes sociales.

