Pedro Castillo: ocho meses de gobierno y la crisis política permanente que hoy podría provocar su salida del poder

Peru's President Pedro Castillo greets Peru's national flag before addressing lawmakers a day after they voted to start an impeachment process against him, in Lima, Peru March 15, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Pedro Castillo cumple hoy ocho meses de asumir el cargo como presidente de la República y lo cumple enfrentando una nueva vacancia presidencial y una serie de cuestionamientos hacia su gestión que él no ha querido responder y ha dejado más dudas que certezas sobre su idoneidad para permanecer en el cargo. Hoy, el mandatario se presentará ante el Congreso donde ejercerá su defensa ante las acusaciones de corrupción, cohecho y otros delitos que se le imputan.

Pero antes de su presentación hacemos un repaso de estos ocho meses de gobierno y por qué Castillo Terrones no logra librarse de la tormenta que se inició desde el día uno que se puso la banda presidencial.

Infobae Perú conversó con el analista político Luis Benavente, quien sostuvo que Pedro Castillo es el principal responsable de esta inestabilidad política y económica que actualmente se está viviendo en el país.

“Se ha generado muchísima inestabilidad política y económica y creo que el principal factor de inestabilidad del país es el presidente Pedro Castillo que en ningún momento ha tenido la intención o el propósito de dar estabilidad política en el país. Desde que asumió la presidencia ha hecho una contínua designación de funcionarios con muchísimos cuestionamientos, prontuarios judiciales y policiales”, dijo.

Asimismo, analizó sobre el comportamiento del primer gabinete ministerial, en donde su titular de la PCM fue Guido Bellido y otros funcionarios que han sido acusados de hacer apología al terrorismo antes y después de la muerte de Abimael Guzmán, pues durante un Consejo de Ministros se negaron a tocar el tema de la muerte del sanguinario líder de Sendero Luminoso.

Pedro Castillo habla de las zancadillas del Congreso. VIDEO: Canal N

“Los congresistas hacían apología al terrorismo, un ejemplo de ello fue cuando murió Abimael Guzmán, una gran cantidad de sus ministros votaron en contra de la cremación de sus restos lo cual expresa claramente la simpatía de esos señores hacia sendero luminoso”, precisó.

“Luego hay ministros cuestionados, gremios médicos que no están de acuerdo con la designación del ministro de Salud (Hernán Condori). Hay muchos otros casos de personajes que el presidente ha mantenido pese a las críticas. Él no ha escuchado al pueblo, no ha considerado a la oposición, no escucha y eso genera inestabilidad demasiado grande”, puntualizó.

Pedro Castillo y su gabinete

NO HAY INTENCIONES DE GOBERNABILIDAD

Para el especialista, lo que está ocurriendo desde que Castillo asumió el rol de la presidencia del país, es la clara falta de gobernabilidad, la cual refleja que habría un doble discurso en esta gestión.

“Todo esto genera una inestabilidad social y económica. Digamos que el propósito de intención del gobierno es muy clara. En un inicio intentaron cerrar minas con el pretexto del cuidado ecológico, cuando a la vez el gobierno hacía alianzas con los cocaleros y con los ilegales, cuando sabemos que estas acciones son muy graves para el medio ambiente. Por otro lado, eso ha generado que no haya nuevos empleos en el Perú, ni inversiones y que se estanque la economía. En el sector laboral en estos ocho meses han sido muy negativos para el país”, analizó.

“Recientemente cinco bancos peruanos han perdido puntos en la categoría de calificación. El país tiene un riesgo más alto, pero al gobierno no le interesa la estabilidad política y económica, lo que le interesa es generar el caos y hay una posición muy obvia que quiere un proyecto completamente autoritario y esa es la batalla que dará la oposición y eso se ve reflejado en los 77 votos que han logrado en la admisión de vacancia contra Pedro Castillo”, agregó Benavente.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Para Luis Benavente, en el Congreso se están formando alianzas previas a la votación sobre la admisión de vacancia. Sin embargo, el “punto a favor” hacia Castillo es que tiene un partido político que lo respalda a comparación de Martín Vizcarra cuando fue sacado del gobierno.

“Se sabe que el Congreso estaría negociando votos con beneficios otorgados a congresistas, lo cual ya ha quedado descubierto en varias ocasiones. Por otro lado, no creo que la oposición este cruzado de brazos y aquí viene un análisis: a comparación de Vizcarra que no tenía una bancada, Castillo sí la tiene y eso está jugando a su favor en este momento. Si vacan al presidente empieza un nuevo problema para el Perú y si no lo vacan también existirá otro problema, pues sería una victoria política que pagaría un precio bastante alto”, sostuvo el analista político.

“Lo mejor para el país es una renuncia, que sería mejor a una vacancia. Sin embargo, recordemos que Castillo tiene un partido detrás de él con más de 30 integrantes y a pesar de ello, lo está sosteniendo”, expresó a Infobae Perú.

DINA BOLUARTE

Si hoy llegan a vacar a Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumiría el cargo, ¿pero, realmente está preparada para este gran reto?

Luis Benavente menciona que Boluarte no ha tenido una preparación profesional y esto generaría un gran reto para ella, pero se cree que hasta “podría hacerlo mejor, siempre y cuando se rodee de grandes profesionales y limpie la imagen del Consejo de Ministros”.

“Dina Boluarte llegó a la presidencia en una plancha electoral incompleta que no tenía ninguna posibilidad de nada. Simplemente pusieron al actual presidente ahí porque el partido no tenía ninguna expectativa con la presidencia ni la vicepresidencia. Esto ha sido un hecho fortuito prácticamente, por eso que ellos (Perú Libre) no han buscado a personas preparadas. Vladimir Cerrón nunca pensó que Pedro Castillo podría llegar a ser presidente. Boluarte finalmente está ahí y sinceramente yo no veo que haya llegado con una gran preparación. No tiene una carrera profesional, es una persona que ha hecho un trabajo administrativo pero no tiene un amplio conocimiento profesional, tampoco ha tenido una gran experiencia académica intelectual en ningún campo, pero a veces los políticos pueden hacer un buen trabajo si saben rodearse de profesionales altamente calificados ”, manifestó.

Asimismo destacó “Boluarte tendría una oportunidad bastante valiosa que es convertirse en la primera presidenta mujer del Perú, eso sería algo sin precedentes y el único reto que ella tendría es hacer las cosas bien y rodearse de gente que realmente que quiera seguir trabajando”.

Sin embargo, Castillo Terrones deberá convencer hoy al Parlamento y así el pedido de vacancia no logre los votos que la oposición necesita para que deje Palacio de Gobierno.

SEGUIR LEYENDO