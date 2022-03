Congreso de la República, el contrapeso del Poder Legislativo con baja popularidad y poca representatividad

Pedro Castillo se enfrenta ante una nueva moción de vacancia. Foto: Composición.

El presidente de la República, Pedro Castillo se encuentra a pocas horas de enfrentarse nuevamente a una posible vacancia presidencial. A 8 meses de haber asumido el cargo de la presidencia, se han venido presenciando diversos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, sucesos que así como presuntos casos de corrupción, han hecho que esta crisis política parezca interminable.

“Esta crisis política no termina porque no hay ningún grado de sentimiento o pacto político de convivencia que se haya podido discutir o articular de Pedro Castillo. Él ganó las elecciones en medio de mucha controversia, aunque de forma legal y constitucional. El Gobierno nunca logró una mayoría propia, nunca logró una fortaleza política, esa inestabilidad es la que se ha acentuado, porque un sector del Congreso se acerca a la vacancia, pero no lo hacía hace algunos meses”, mencionó el analista político y periodista Pedro Tenorio.

Para Daniel Ku-Hop, analista político, seguimos en esta crisis, debido a que el país cuenta con una falta de desarrollo institucional y un sistema partidario precario.

“Hay una falta de desarrollo institucional que no es todo lo sólida que podría llegar a ser, puede tener efectos negativos como la evidente falta de sistema partidario precario e imposibilidad de tener una política decente en el país”, señaló.

Además, Tenorio resalta la presencia de figuras políticas que han estado entrando y saliendo de su Gobierno, como la del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y la excandidata presidencial, Verónika Mendoza.

“Vladimir Cerrón es un bloque que se mantiene, pero en el caso de Verónika Mendoza, ha tenido personajes que han entrado y salido del Gobierno de Castillo, esos altibajos han hecho que una parte de la izquierda haya sostenido al presidente”, añadió.

PODER EJECUTIVO VS. PODER LEGISLATIVO

Desde que Pedro Castillo juramentó como presidente, se han visto constantes discusiones y enfrentamientos entre ambos poderes del país, sin embargo, Ku-Hop y Tenorio coinciden en que estas discusiones no se han dado desde que el mandatario entró a la presidencia, sino desde Gobiernos anteriores de manera histórica.

“Históricamente siempre han sido instituciones contrarias, ambos tienen roles fiscalizadores y ambos son de naturaleza política, por eso se enfrentan, además es un buen negocio antagonizar al Legislativo”, dijo Daniel Ku-Hop.

“Son dos poderes del Estado enfrentados permanentemente, pero son discusiones que se tienen que manejar con sentido político y civilizadamente”, complementó Tenorio.

Sobre la imagen que se tiene del Congreso de la República, en la última encuesta de CPI señaló que la desaprobación llega a 76.7%, mientras que el 16.1% está de acuerdo. 7.2% no sabe ni opina. Este Congreso es visto como “uno de los peores”, pero Pedro Tenorio opina que recién ha empezado, pero que “es uno de los que ha tenido un peor arraque, aún tiene mucho por recorrer”.

“El peor Congreso que hemos tenido es el de la época del fujimorismo, no había un poder independiente, la mayoría en todo sentido era de Fujimori, las órdenes de Palacio las daba directamente él, además que todo estaba asesorado por Vladimiro Montesinos”, comentó.

Para Daniel Ku-Hop, este Congreso tiene un nivel similar de aprobación al de los anteriores. “Este Congreso es bastante representativo en la sociedad peruana. No necesariamente es uno de los peores, tiene otras tendencias que son más negativas como leyes declaradas que se han presentado en el corto periodo que tienen”, continuó.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Hace algunos días aprobaron la moción de vacancia por incapacidad moral en contra del mandatario que se debatirá a horas de la tarde. Este concepto de incapacidad moral es muy usado actualmente, pero Pedro Tenorio mencionó que en el Perú no hay presencia de juicio político y añadió que no hay una reforma constitucional en la que se describa la incapacidad moral.

“Hoy en día se interpreta como un tema de corrupción. En el Perú, no existe el juicio político del presidente en ausencia de un mecanismo como ese, se utiliza la vacancia presidencial por incapacidad moral, es un proceso que ha sido desarrollado de manera tajante”, comentó.

Además, resalta que para que se pueda investigar a un político tiene que terminar su Gobierno. “Tenemos que esperar a que esa persona vaya a declarar y luego se dé el juicio político, eso no existe en la política peruana, basta que el la mayoría piense que es inmoral”, acotó.

Por su parte, Ku-Hop comentó que le parece una vacancia inconveniente e improbable. “El presidente es incapaz de manejar todo y con un interés que es evidente para el Estado, es dañino para el Perú que se vaya y se haga todo el proceso de destitución, pero depende de Castillo si es la única salida”, dijo.

Una solución que da el también periodista es que el presidente debe crear alianzas con los partidos del Congreso, es decir crear “argollas internas” para así evitar que lo vaquen.

“Tiene que crear alianzas con otros partidos, así como lo hizo Alan García, no tenia mayoría en el Congreso, pero obtuvo apoyo de fujimorismo en su momento, hay partidos de centro con los que las pudo crear”, aseguró.

IMAGEN QUE REFLEJA DINA BOLUARTE COMO POSIBLE PRESIDENTA

Si se diera la vacancia presidencial, la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, una persona que según Pedro Tenorio, tiene la imagen de ser más independiente y tratar “con la gente que conoce en el ministerio”.

“Si Dina Boluarte asume la presidencia, la gente va a querer sacarla porque ‘es parte de lo mismo’. Ella es una persona mucho más independiente tanto en sus actitudes, en sus seguidores y su relación con la gente que trabaja en el ministerio, son personas que están presentes en su vida profesional”, señaló.

Recordemos que hace algunos meses, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón expulsó a Boluarte del partido por declarar que no abrazaba el ideario de ese partido, esto lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Si ella asumiría la presidencia en caso se llegue a los votos para la vacancia de Pedro Castillo, Tenorio confirma de que su Gobierno sería propio y de reconstrucción nacional.

“A penas hace una declaración, la sacan por Twitter ni le hacen un proceso disciplinario. Si ella asume la presidencia, intentaría hacer un Gobierno de reconstrucción nacional y con la recolección de la participación de otros sectores”, finalizó.









