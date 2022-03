Dina Boluarte envía mensaje tras encuentro de Perú vs. Uruguay: “Unidos somos más fuertes ¡Arriba Perú!”

| Foto: Agencia Andina

Dina Boluarte no pierde la fe y como todos los peruanos sueña con ver a nuestra selección ir al mundial Qatar 2022. La vice presidenta, se mostró muy optimista y aseguró que este es el momento para volvernos a unir.

A través de su cuenta de Twitter, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, expresó que tiene muchas esperanzas hacia nuestro equipo. Como se sabe, este jueves Perú se enfrenta a la selección de Uruguay.

“Ustedes inspiran nuestro sueño de llegar nuevamente a un mundial. Unidos somos más fuertes ¡Arriba Perú!”, publicó la funcionara Boluarte.

Por su parte, la congresista Ruth Luque, envió un mensaje que algunos usuarios la han criticado, ya que estaría usando el tema de la selección para mezclarlo con la política.

“Hoy gana el Perú como siempre debe ganar la memoria y la justicia ¡Que viva el Perú!”, manifestó.

La Selección Peruana de Fútbol se encuentra en Montevideo donde se juega un partido importante, ya que este encuentro es clave para asegurar nuestro pase a Qatar 2022.

HINCHAS PERUANOS LIMPIAN CALLES TRAS BANDERAZO EN MONTEVIDEO

Los hinchas peruanos se han ganado los aplausos y el respeto de muchos uruguayos, ya que como muestra de educación y civismo decidieron limpiar las calles que se encuentran frente al hotel en donde nuestra selección de fútbol pernoctaba.

La gran iniciativa no solo repercutió en los medios locales, sino en la prensa extranjera. “Es de felicitar. Hinchas peruanos se juntaron para realizar un banderazo en apoyo a su selección. ¿Luego que hicieron? Juntar toda la mugre que habían dejado. Sin palabras”, escribió una página de noticias ‘charrúa’.

“Desde la tarde los hinchas peruanos hicieron notar su presencia en la zona de Pocitos, donde se encuentra la delegación. De a poco fueron llegando, coparon la rambla con sus bombos y banderas albirrojos, y posteriormente dejaron todo impecable. No se encontró basura ni vidrios rotos en las inmediaciones”, se puede leer en el portal Fútbol Uy.

La selección peruana saldrá en búsqueda de una victoria esta noche que le permita estar más cerca del sueño de ir a un Mundial de forma consecutiva. No obstante, no la tendrá nada fácil. Su rival, Uruguay no ha perdido de la mano de Diego Alonso tras la salida de Óscar Washington Tabárez. Le ganó a Paraguay de visita y goleó a Venezuela en condición de local.

El historial de partidos entre ambas selecciones, también se podría decir que es una plaza complicada para la ‘bicolor’. Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Alineación de Perú:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Suplentes: Ángelo Campos, Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López, Wilder Cartagena, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Edison Flores, Alex Valera, Santiago Ormeño

Alineación de Uruguay:

Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Darwin Núñez.

Suplentes: Fernando Muslera, Sebastián Sosa, Martín Cáceres, Damián Suárez, Matías Viña, Sebastián Coates, Manuel Ugarte, Lucas Torreira, Nicolás De La Cruz, Facundo Torres, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani.

