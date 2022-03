Hugo Chávez: “Estoy arrepentido de haber sido gerente general de Petroperú”

Hugo Chávez renunció a la gerencia general de Petroperú el 20 de marzo de 2022. | Foto: Petroperú

El pasado 20 de marzo el entonces gerente de Petroperú, Hugo Chávez, renunció a su puesto y se nombró a Fernando de la Torre. Cuatro días después, el 25 de marzo, el exgerente admitió en una entrevista con RPP Noticias que estaba “arrepentido” de haber asumido el puesto que desempeñó, debido a que su reputación se vio afectada al haber estado envuelto en rumores y polémicas.

“Estoy arrepentido de haber sido gerente general de Petroperú, porque soy una persona de reputación y me he visto envuelto en chismes, en pasquines”, declaró Chávez.

Asimsimo, Chávez dijo que la empresa estatal se encuentra enquistada “una corrupción de 30 años”, haciendo referencia a los escándalos de la institución petrolera. Además, criticó la gestión del exministro de Energía y Minas, Iván Merino, a quien calificó como “iletrado”. Opinó que no cumple los requisitos para ningún puesto en el sector público porque “no tiene profesión”.

“¿Iván Merino va a ser entendido de qué? Es un señor que yo llamaría iletrado, no tiene profesión; ese señor no califica para ningún sector público. Para ser especialista o trabajador tiene que tener una profesión. Iván Merino no registra ninguna, no registra ni siquiera ningún bachiller, y lo hicieron ministro. Yo no tengo por qué ver ese tema, por qué (Pedro Castillo) nombra a gente iletrada”, dijo sobre el exministro Merino.

En cuanto a sus posibles nexos con la lobbista Karelim López, aseguró no conocerla ni haberla visto personalmente. Así, dijo que no se reunió con ella en ninguna ocasión, ni con el empresario Samir Abudayeh. También manifestó que jamás hubiera permitido algún negociado irregular o fuera de norma en Petroperú.

Chávez aseguró que “Petroperú no puede financiar temas que no están comprometidos en el presupuesto”. “No la conozco, nunca la he visto. Ella quiere ser colaboradora eficaz en los casos Sarratea, MTC y Petroperú. Ella manifiesta que fue tres veces a Petroperú y nunca habló conmigo. Qué necesidad tiene de salvarme”, acotó.

Por otro lado, sobre el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, Chávez que este hubiera tenido algún poder de decisión en el Gobierno. También descartó haber tenido alguna reunión o comunicación con él y lo señaló como un “un hombre no entendido”.

NOMBRAN A FERNANDO DE LA TORRE EN SU REEMPLAZO

El 21 de marzo, la empresa Petroperú, indicó que Fernando de la Torre Tejada fue nombrado gerente general encargado de la compañía. Así lo informó a través de un comunicado que el nombramiento se acordó hoy en la sesión de Directorio de la empresa.

Perfil del nuevo gerente general de Petroperú

Fernando De la Torre es licenciado en Administración de la Universidad del Pacífico, con Master of Business Administration (MBA), especialista en Banca internacional, conocimientos en reestructuración de pasivos y reingeniería de negocios.

También cuenta con amplia experiencia en áreas de financieras, banca y gestión de riesgos; y ocupaba el puesto de Gerente Corporativo Finanzas de Petróleos del Perú Petroperú S.A.

CUESTIONAMIENTOS A CHÁVEZ ARÉVALO

La gestión de Chávez Arévalo ha estado ampliamente cuestionada desde que se conoció que había visitado Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente, Pedro Castillo, y que el registro de visitas mostró que el empresario Samir Abudaye - quien había ganado una licitación con Petroperú y la lobbista Karelim López también habrían estado en esa sede del Ejecutivo a la misma hora.

Hugo Chávez negó haber conversado con el presidente sobre favorecer a alguna empresa determinada con las licitaciones. “Hablamos [con el presidente] sobre un proyecto que estamos listos para sacar que servirá para abaratar el precio del balón del gas doméstico. Es un encargo de Petrobalón”, afirmó, entonces.

Sin embargo, la tesis fiscal señala que el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se reunieron para que la compañía de Abudayeh sea ganadora de un proceso de licitación del combustible diésel.

