Avanza País convoca nuevamente a marchar en favor de la vacancia a Castillo, pese a preocupación del CIDH

Marcha Vacancia Ya

La bancada de Avanza País hizo un llamado a la población para que salgan a marchar a favor de la vacancia contra Pedro Castillo. La cita es a partir de las 4 de la tarde en el Paseo de los Héroes Navales, Cercado de Lima. Los integrantes del partido político solicitaron el apoyo de la población para este domingo 27 de marzo.

“Los ciudadanos del Perú que somos demócratas, que creemos en la libertad, que creemos en el Estado de Derecho, nos estamos movilizando y estamos exigiendo a la representación nacional que se ponga del lado de los ciudadanos“, sostuvo el parlamentario Alejandro Cavero en las afueras de la sede del Congreso de la República.

Durante este breve discurso, el vocero no dudó en hacer referencia a la “permanente incapacidad moral del mandatario”, por lo que aseguró que el rol del congreso es fiscalizar al jefe de Estado.

“Por la contundente y abundante evidencia que existe en contra del presidente de la República y porque el rol del Congreso y el rol del Parlamento es sancionar políticamente las infracciones, los delitos y la permanente incapacidad moral del mandatario, sino también porque la vacancia resulta ser una salida al entrampamiento político y al pantano en que nos ha sumergido el gobierno del presidente Castillo, que en cuatro oportunidades ha sido incapaz de enmendar el rumbo”, dijo.

Nuevamente, volvieron a sacar a la luz los constantes cambios que el presidente Castillo Terrones ha tenido en los gabinete y los cuestionamientos a los mismos.

“Hemos tenido, como nunca en nuestra historia, cuatro gabinetes en siete meses ; por tanto, se le han dado al mandatario oportunidades de corregir el rumbo y el mandatario no ha enmendado. Al contrario, la crisis política, las acusaciones de corrupción y los cuestionamientos al gabinete y a su persona se agravan conforme pasan las semanas”, culminó.

Recordemos que este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación “por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú”.

“La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso, a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas”, recalca en un comunicado.

“La CIDH ha señalado en distintas oportunidades que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, insta al Estado, una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho”, agrega.

PEDRO CASTILLO ASISTIRÁ AL CONGRESO EL LUNES 28 DE MARZO

Pese a que en un inicio no quiso afirmar ni negar su participación ante el congreso, el presidente Pedro Castillo durante un evento respondió a la población de Puno que sí estará ante el pleno este lunes 28 de marzo y que responderá todos los cuestionamientos que le imputan.

“Estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno”, anunció ayer en Puno.

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”, manifestó Castillo a los medios.

Asimismo, el jefe de Estado, denunció que un sector empresarial buscará culparlo del alza de precios de productos de primera necesidad.

“Algunos empresarios que no andan en este país (estarán) diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan y del pollo, generando una crisis para que este lunes haya una razón en el Congreso para ver de qué manera lo vacan al presidente”, aseveró.

