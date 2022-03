VAR: las imágenes y la conversación que tuvo el árbitro Anderson Daronco con sus asistentes para no cobrar gol para Perú

Esta fue la conversación del árbitro Anderson Daronco que le hizo decidir no cobrar gol de Perú. VIDEO: Conmebol

Lo sorprendente es que a pesar de las protestas de los jugadores, el réferi brasileño Anderson Daronco y todo siguió igual. Luego se ve que habla por el auricular con los árbitros asistentes, pero nunca se acerca al video a verificar por sí mismo la jugada. Poco después, sentenció el triunfo charrúa con el pitazo final a los 90′+5.

Poco antes de la medianoche, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) encargada de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, publicó el video que revelaba la conversación entre los árbitros y las imágenes que valoraron para no cobrar el tanto.

El video de la Conmebol inicia explicando la jugada: “A los 91 minutos, luego de un tiro al arco, el arquero detiene el balón antes de que este traspase completamente la línea de meta. De acuerdo con las reglas de juego no se considerará gol cuando el balón no atravesó completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades confirmando la decisión de cancha” , señalan.

Y a continuación hacen pública la conversación que el árbitro Daronco tuvo con los asistentes del VAR.

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.

REACCIONES DE LOS JUGADORES

jugadores reaccionaron al episodio. Alexander Callens, comentó: “Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”. Ante la insistencia del periodista el defensa agregó: “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, añadió enfurecido.

Por su parte, Christian Cueva se aguantó los comentarios contra el árbitro Anderson Daronco. Todo esto tras la polémica por el gol no cobrado a la selección peruana en el Estadio Centenario de Montevideo. “Hay partidos donde se juega mal y se gana... otros donde se juega bien y se pierde. Pero siempre tenemos que ver los errores y virtudes durante el partido. Por eso lado estamos tranquilos”, arrancó el popular ‘Aladino’ en conferencia de prensa.

“En la jugada del gol, por lo que vi... yo lo vi. A mí no me van a decir lo contrario... lo vi después del partido. Pero hablar de eso es difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo para reclamar”, continuó el habilidoso jugador peruano. “Los árbitros siempre tratan de intimidar con una amarilla o roja... es difícil. Y por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. Yo no sé por qué. Nos incomodó la situación”, acusó Cueva.

SEGUIR LEYENDO: