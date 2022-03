Ricardo Gareca se refirió al Perú vs Uruguay, destacó la actitud de los jugadores y ya piensa en Paraguay

El técnico argentino vive su segundo proceso clasificatorio con Perú.

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa todo lo acontecido en la derrota de Perú ante Uruguay en el estadio Centenario, en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Tigre’ analizó el partido y también destacó lo hecho por los seleccionados peruanos. Además, ya piensa en el siguiente partido ante Paraguay en Lima.

El estratega argentino habló primero de cómo vio el compromiso. “El equipo trabajó bien el partido. Con un Uruguay que venía bien y con los niveles de juagdores que tiene. Viene de golear. El Centenario es un escenario difícil para jugar y una de las armas es la pelota parada. En un descuido concretaron el gol y después nos costó retomar”.

Por otro lado, se refirió al siguiente partido y se quedó conforme con sus jugadores. “ Siempre tuvimos la intención de ganar el partido, de asumir los riesgos, pero nos enfrentamos con una selección que tiene todo los méritos acumulados para estar en el mundial. Lo único que resta para nosotros es mentalizarnos y enfocarnos en lo que se viene, que es un partido decisivo. Me voy conforme con la actitud de los muchachos. Tuvimos nuestras situaciones de gol y lamentablemente no se pudo concretar. Tengo la tranquilidad de que dimos todo. Ahora lo que me interesa es ver cómo están los muchachos.

Además, confesó que la escuadra nacional tenía la expectativa de clasificar directamente al mundial, pero ahora buscarán el repechaje. “Nosotros teníamos expectativas de estar en el mundial de forma directa, ahora ya no puede ser y hay que sobreponerse”.

La selección peruana terminó cayendo por 1-0 ante Uruguay pero se mantiene en el quinto puesto de la tabla de posiciones, lugar que da pase al repechaje para clasificar a Qatar 2022. Ahora deberá enfrentar a Paraguay en la última jornada y de ganar se asegurará esa posición. Sin embargo, de empatar o perder dependerá de lo que pase en el duelo de Colombia ante Venezuela.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Peru coach Ricardo Gareca reacts Pool via REUTERS/Raul Martinez

PERÚ CAYÓ ANTE URUGUAY EN EL CENTENARIO

Perú perdió 1-0 ante Uruguay con el único tanto de Giorgian De Arrascaeta, que apareció en la primer parte del compromiso luego de un rebote tras cabezazo de José María Giménez, quien cabeceó contra el palo. El primer tiempo tuvo opciones claras para ambas selecciones, incluso Gianluca Lapadula tuvo una sola contra el arco, pero el arquero atajó su disparo de cabeza.

En el segundo tiempo y a poco del final, se dio la jugada más polémica que solo se resolverá con el video oficial publicado por el VAR a través de la Conmebol. Miguel Trauco mandó un centro, pero la pelota terminó con dirección al arco. Sergio Rochet la atrapó, pero dio varios pasos atrás y terminó, al parecer, metiéndose con todo y balón. El árbitro brasileño decidió no revisar la jugada y continuó el compromiso.

CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA DERROTA DE PERÚ

“Hay partidos donde se juega mal y se gana... otros donde se juega bien y se pierde. Pero siempre tenemos que ver los errores y virtudes durante el partido. Por eso lado estamos tranquilos”, arrancó el popular ‘Aladino’ en conferencia de prensa. En la jugada del gol, por lo que vi... yo lo vi. A mí no me van a decir lo contrario... lo vi después del partido. Pero hablar de eso es difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo para reclamar”, continuó el habilidoso jugador peruano.

