Christian Cueva con ‘miedo’ a hablar del árbitro tras polémica por gol no cobrado a Perú: “Tratan de callarnos”

Christian Cueva no quiso polemizar sobre el arbitraje y dio sus motivos tras Perú vs Uruguay.

Pensando en el duelo frente a Paraguay, por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Christian Cueva se aguantó los comentarios contra el árbitro Anderson Daronco. Todo esto tras la polémica por el gol no cobrado a la selección peruana en el Estadio Centenario de Montevideo.

“Hay partidos donde se juega mal y se gana... otros donde se juega bien y se pierde. Pero siempre tenemos que ver los errores y virtudes durante el partido. Por eso lado estamos tranquilos”, arrancó el popular ‘Aladino’ en conferencia de prensa.

“En la jugada del gol, por lo que vi... yo lo vi. A mí no me van a decir lo contrario... lo vi después del partido. Pero hablar de eso es difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo para reclamar”, continuó el habilidoso jugador peruano.

“Los árbitros siempre tratan de intimidar con una amarilla o roja... es difícil. Y por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. Yo no sé por qué. Nos incomodó la situación”, acusó Christian Cueva.

“Ya vimos la jugada, para nosotros es gol. Es complicado hablar de los árbitros, porque siempre estamos intimidados con la situación cuando tratan de callarnos” , volvió el futbolista sobre lo ocurrido en cancha ‘charrúa’.

Christian Cueva evitó hablar del arbitraje para no perderse partido ante Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).