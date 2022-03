Susy Díaz revela que Néstor Villanueva dio a elegir a Florcita Polo entre él y su perro ¿Cuál fue su elección?

Susy Díaz cuenta los problemas que tenían Flor Polo y Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

Néstor Villanueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber sido ampayado con la actriz de cine para adultos Sofía Cavero. Luego de la emisión de estas imágenes, Florcita Polo señaló que no hablaría sobre el tema, pero iniciaría de manera inmediata el tramite de divorcio.

Asimismo, el programa Amor y Fuego invitó a Susy Díaz al magazine para que opine de lo sucedido. Ella dio a conocer que en algún momento quería que la pareja se reconcilie, algo que ve muy alejado de la realidad hoy en día.

En otro momento la excongresista relató que su nieto Adrianito le contaba las peleas que había entre Néstor Villanueva y Flor Polo. De acuerdo a su testimonio, su matrimonio se quebró por un perro.

“Me dijo que paraban discutiendo y pasaron cosas que me contaba y no me gustaba, entonces yo le decía a Flor qué está pasando. Después sale en Chancay unas imágenes y ese fue el detonante para que Flor diga ya no. Ella si quería volver porque no entregaba el departamento alquilado en Miraflores”, indicó en un primer momento.

Luego precisó que a Néstor Villanueva no le gustan los perros, por lo que le dijo a su esposa que debía elegir con quien quedarse, con él o con su mascota, a lo que la empresaria escogió a su pequeña perra.

“ Todo empieza por la perra Bellota, a Néstor no le gustan los perros, entonces le puso a elegir entre él y el perro, entonces Flor elegió al perro. Al final el perro se quedó conmigo, pero la quiero y amo a la Bellota ”, contó la exvedette.

LA PERRITA SE QUEDA CON SUSY DÍAZ

Susy Díaz también contó que tras la separación entre Néstor Villanueva y Florcita Polo, la mascota que tenían en el departamento que alquilaban en Miraflores, pasó a vivir con ella y ahora es la encargada de su cuidado.

“Es perra schnauzer es bien loca. Te cuento, Florcita salió a la calle y la perra grita como si la estuvieran matando, me trajeron patrullero y serenazgo, de todo. Así igual pasa conmigo, cuando salgo grita y los vecinos me dicen que hace mucha bulla”, induicó.

De otro lado, la excongresista dio a conocer que hasta hace pocas semanas su hija vivía con ella, pero al final se aburrió del control que tenía sobre ella y decidió irse a otro domicilio.

“Flor estuvo viviendo conmigo hasta hace poco, pero se alquiló un departamento cerca a mi casa. Ella vive con su mejor amiga, ella tiene dos hijos de la edad de mi nieto”, dijo.

“ Yo había desocupado el quinto pinto para mi hija y mis nietos, pero Florcita no se quiso mudar conmigo porque yo la tengo (controlada). Le digo a qué hora sale, a dónde va, etc. Yo la controlaba bastante entonces se fue ”, sentenció.

Susy Díaz dio a conocer los problemas que tenían Néstor Villanueva y Florcita Polo en su matrimonio.

