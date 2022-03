Chile vs. Uruguay: día, hora y canal del partido de Eliminatorias Qatar 2022

Chile y Uruguay se enfrentarán en su último partido de estas Eliminatorias Qatar 2022.

Chile y Uruguay se enfrentarán en lo que será su último partido de estas Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso está programado para el próximo martes 29 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio San Carlos de Apoquindo. La ‘celeste’ llega clasificada al Mundial, mientras que la ‘Roja’ necesita un milagro para meterse a zona de repechaje.

Uruguay viene de vencer por la mínima diferencia a la selección peruana en el Centenario y se clasificó a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Diego Alonso acompañarán a Argentina, Brasil y Ecuador. Después de esta penúltima fecha, se ubica en el cuarto lugar pero con el mismo puntaje de Ecuador (25 puntos).

Chile cayó goleado 4-0 en su visita a Brasil y sus posibilidades de estar en Qatar se reducen y dependen de otros equipos. Actualmente solo puede aspirar al repechaje, tiene 19 puntos y se encuentra a dos del quinto lugar. Necesita que Perú pierda en Lima con Paraguay y esperar que Colombia empate o pierda con Venezuela.

HORA DEL CHILE VS. URUGUAY

El partido romperá fuegos a las 6:30 p.m. (HORA PERUANA), pero si estás en otros países, consulta el horario a continuación:

Bolivia: 7:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

España: 12:30 a.m. (del miércoles 30)

México: 5:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m.

CANALES PARA VER CHILE VS. URUGUAY

Chile: Chilevision

Ecuador: Canal del fútbol

Estados Unidos: FuboTV, Fubo Sports Network

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: VTV Uruguay

DÓNDE TRANSMITEN CHILE VS URUGUAY

El partido entre Chile y Uruguay será transmitido por la señal de Movistar Play en el Perú. Asimismo, podrás conocer los goles, incidencias y polémicas de este duelo por Infobae Perú, que tendrá una cobertura total de las Eliminatorias Qatar 2022.

CHILE VS URUGUAY: ESTADÍSTICAS

La ‘Roja’ no pierde en condición de local por clasificatorias sudamericanas desde el 24 de abril del 2001. Aquella vez cayó por la mínima diferencia con un autogol de Italo Díaz a los 12 minutos del partido. Es más ha sido la única vez que no sumó en casa. Tiene cuatro victorias y tres empates.

¿Cómo le fue de visitante a la ‘celeste’ en Eliminatorias Qatar 2022?. Goleó 3-0 a Colombia, empató sin goles con Venezuela, igualó 1-1 con Perú y venció por la mínima diferencia a Paraguay.

¿Cuántas veces perdió Chile en condición de local? Solo no sumó en tres ocasiones. Perdió con los tres primeros de la competición: Brasil, Ecuador y ahora último con Argentina en la altura de Calama.

ALINEACIONES PROBABLES: CHILE VS. URUGUAY

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Uruguay: Sergio Rochet; Miguel Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Súarez.

CHILE VS. URUGUAY: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Mundial Qatar 2022: Uruguay 2 - 1 Chile

Mundial Rusia 2018: Chile 3 - 1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 3 - 0 Chile

Mundial Brasil 2014: Chile 2 - 0 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4 - 0 Chile

Mundial Sudáfrica 2010: Chile 0 - 0 Uruguay

Mundial Sudáfrica 2010: Uruguay 2 - 2 Chile

