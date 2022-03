Pedro Gallese estalla de ira al ver video de la polémica jugada en el Perú vs. Uruguay

Pedro Gallese estalla al ver el video del gol no cobrado de Perú. VIDEO: Canal N

Cuando se jugaban los descuentos del encuentro entre Perú vs. Uruguay, un pelotazo al arco charrúa fue atajado por el arquero Sergio Rochet. Sin embargo, retrocede unos pasos y todo indica que la pelota entra por completo. El árbitro Anderson Daronco decidió que siga la jugada y no recurrió al VAR.

Esta fue una jugada que por lo menos necesitaba una revisión, ya que de haberse cobrado el gol, significaba un empate que podría haber significado la clasificación directa para la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. Pese al reclamo, el réferi se mantuvo impávido, sin mayor reacción.

Al pitar el final del partido, que sellaba el triunfo uruguayo, los jugadores de la bicolor le reclamaron airadamente a Daronco. Entre los jugadores se vio al jefe de prensa de la selección peruana, Nicolás Rey Verme. Fue él quien le mostró su celular al arquero Pedro Gallese el video con la polémica jugada. La reacción del jugador del Orlando City es sintomática y muchos peruanos se identificarán. “No me jod**”, fueron sus palabras, lamentándose por el aparente gol no cobrado.

Otros jugadores reaccionaron al episodio. Alexander Callens, comentó: “Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”. Ante la insistencia del periodista el defensa agregó: “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto“, añadió enfurecido.

Por su parte, Christian Cueva se aguantó los comentarios contra el árbitro Anderson Daronco. Todo esto tras la polémica por el gol no cobrado a la selección peruana en el Estadio Centenario de Montevideo. “Hay partidos donde se juega mal y se gana... otros donde se juega bien y se pierde. Pero siempre tenemos que ver los errores y virtudes durante el partido. Por eso lado estamos tranquilos”, arrancó el popular ‘Aladino’ en conferencia de prensa.

“En la jugada del gol, por lo que vi... yo lo vi. A mí no me van a decir lo contrario... lo vi después del partido. Pero hablar de eso es difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo para reclamar”, continuó el habilidoso jugador peruano. “Los árbitros siempre tratan de intimidar con una amarilla o roja... es difícil. Y por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. Yo no sé por qué. Nos incomodó la situación”, acusó Cueva.

LA JUGADA POLÉMICA

Todo comenzó con un centro del lateral peruano Miguel Trauco sobre el área de Uruguay que se fue abriendo por el aire con dirección al arco del portero Sergio Rochet. Terminó siendo un remate a portería que el arquero charrúa logró atrapar con las manos. Sin embargo, Rochet retrocedió unos pasos para detener la pelota y se fue metiendo al arco.

El portero de Uruguay tomó el balón con las manos estiradas sobre la línea de gol del su arco. En las imágenes se aprecia aparentemente que la pelota cruzó la meta completamente. Pese a los reclamos de los jugadores de la selección peruana, que incluso saltaron en señal del festejo del tanto, no fueron escuchados por el árbitro brasileño Anderson Daronco que no se inmutó.

El árbitro Anderson Daronco no revisó la jugada en el VAR y tampoco accedió cuando se reanudó el encuentro a verificar si el balón ingresó al arco. El banco de suplentes de Perú siguió exigiendo la revisión de la acción, pero finalmente no ocurrió.

