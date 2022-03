Perú vs. Uruguay: Le regalan entrada a Hincha israelita y alentará a la selección desde el Estadio Centenario

El Perú vs Uruguay tendrá la presencia del más popular fanático de la selección peruana: el Hincha israelita, quien consiguió una entrada para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca desde las gradas del Estadio Centenario de Montevideo.

Por horas de la mañana, David Chauca, quien se encuentra en tierras charrúas desde hace días con su emblemática túnica, contó que no podía acompañar a la “Bicolor” dentro del recinto futbolístico, pese a que había participado en el gran banderazo desde las afueras del hotel de concentración peruano.

Sin embargo, luego reveló que la Federación Peruana de Futbol (FPF) se le acercó para regalarle una entrada. “Muy agradecido con la Federación, me dio mi entrada. Me quedé toda la noche (afuera del hotel), me miraron, se sorprendieron y bajaron. Me dieron mi entrada. Muchas gracias”, comentó a Latina Noticias.

“No sé de qué zona es, pero estaré con todos los peruanos. Esto me da más fuerzas para gritar en el estadio. Muy contento y muy agradecido con la hinchada peruana. Vamos a gritar para que se escuche en todo Montevideo, ese estadio debe explotar”, continuó Chauca.

Así como el hincha Israelita, el “Fantasmita”, otro reconocido fanático peruano, también recibió una entrada por parte de la FPF. No obstante, el “Niño cóndor” aún continúa sin el ticket para ingresar al Estadio Centenario.

“Ha sido largo el recorrido. De Lima a Juliaca, de Juliaca a La Paz, luego Tajira, Jujui, Buenos Aires, Colonia. Cruzando el buquebus, Montevideo y todavía no he podido conseguir entrada”, contó el “Niño cóndor”.

Por su parte, el “Fantasmita” indicó que la Federación Peruana le envió una entrada cuando en el sobre decía que eran dos. “Les pido por favor que rectifiquen la situación. Una entrada parece que era del “Niño cóndor” pero no ha llegado. Acá solo tengo una”, manifestó.

HINCHA ISRAELITA CASI TERMINA EN LA CÁRCEL

Hace unos días, el Hincha israelita contó que estuvo a punto de terminar en la cárcel luego de extraviarse por las calles de Montevideo. “Ayer estaba muy contento con la llegada de la selección. Todos me estaban llamando para poder conversar, me quedé hasta el último para poder irme. Pero mi celular se apaga y no sabía cómo llegar a mi hotel porque ahí estaba la dirección”, dijo el fanático de la Blanquirroja.

“Eran las 2 de la mañana acá en Uruguay. Preguntaba a los uruguayos si conocían una plaza llamada Bartolomé, me decían a 10 cuadras, pero nadie conocía”, continuó con su relato.

Tras estar unos minutos desorientado, el Hincha israelita se encontró con algunos periodistas de América Tv, quienes lo embarcaron en un taxi. Sin embargo, Chauca le dio una información errada al chofer.

“Me lleva a la plaza Bartolomé, pero ahí no era, me había alejado mucho más. Entonces le digo al taxista que me deje acá, pero me responde que no me podía dejar. Le insistí, pero me dijo que me iba a llevar a la comisaría. Llévame le digo”, contó.

“Lo que más me molestó era que no quería dejarme cargar mi celular. Ahí está la dirección, le decía, pero no quería”, siguió con su reltato. Tras el impase, el taxista llamó a la reportera Romina Vega, quien fue la persona que consiguió el transporte, para regresarlo con ellos. “Estaba muy avergonzado, pero muy amable la señorita, me salvó”, indicó.

HORARIOS CONFIRMADOS PERÚ VS URUGUAY

- Costa Rica / 5:30 p.m.

- Honduras / 5:30 p.m.

- Guatemala / 5:30 p.m.

- El Salvador / 5:30 p.m.

- México / 5:30 p.m.

- Panamá / 6:30 p.m.

- Perú / 6:30 p.m.

- Colombia / 6:30 p.m.

- Ecuador / 6:30 p.m.

- Venezuela / 7:30 p.m.

- Bolivia / 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Paraguay / 8:30 p.m.

- Uruguay / 8:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Argentina / 8:30 p.m.

- Brasil / 8:30 p.m.

- España / 12:00 p.m.

