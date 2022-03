El hincha israelita de Perú: quién es y por qué la selección peruana es su “amante”

Este personaje es considerado el "mejor hincha" que tiene el equipo de Ricardo Gareca.

No hay duda de que nuestro país tiene a una de las mejores hinchadas del mundo. Muestra de esto es lo que ocurre cada vez que la selección peruana juega como local o cuando las calles se visten de colores con las camisetas de los hinchas de aquellos equipos que juegan en la Liga 1. El fútbol peruano es una pasión que mantiene la mayoría de los ciudadanos, que incluso al tener poco conocimiento de lo que pasa en los 90 minutos, celebran y aplauden los goles y las victorias de los jugadores.

Perú tiene una historia particular con el denominado “Hincha israelita”, un hombre que se ha convertido en el ejemplo de fidelidad al equipo liderado por Ricardo Gareca. Su nombre de nacimiento es David Chauca y creó este personaje carismático desde el 2010, año en el que seguía y acompañaba a los jugadores que defendían a la bicolor en las canchas. Su nombre resaltó entre las apuestas que se hacían en los tejados de una casa cercana al lugar de entrenamiento de la blanquirroja.

Su apariencia y fe en el combinado despertó la curiosidad de los medios de comunicación en Perú, los cuales se organizaron para conocer detalles de su vida y el vínculo fuerte que tiene con la selección peruana. Su túnica larga con los colores de nuestra bandera y su barba característica rápidamente se apoderaron de las portadas, incluso fue considerado como el “amuleto” del equipo.

QUERIDO POR LA SELECCIÓN

Cuando inició esta aventura, encontró la mejor ubicación para ver jugar a los futbolistas desde un techo alto y se quedaba en la puerta de los estadios cuando no tenía el poder económico para comprar una entrada. Su presencia y lealtad llegó hasta el ‘Tigre’ Gareca, quien le dio un lugar especial cuando se reunía en el campo con su equipo. “El chófer del autobús de la selección me ha dicho que Gareca pregunta por mí cuando no me ve”, contó con orgullo a la agencia Efe.

DEL TECHO AL ESTADIO

Sin medir las consecuencias y los riesgos, Chauco hacía hasta lo imposible para poder ver los entrenamiento, hecho que causó que el técnico Ricardo Gareca pidiera apoyo a un policía para que le impida la visión de las sesiones reservadas.

Cuando logró contactarse con el argentino, el hincha fue sincero y le solicitó permiso para poder seguir viéndolos con el compromiso de que no llevaría ningún tipo de equipo, como cámara o celular. Le reveló que su único deseo era “poner su fe al servicio” de la selección.

EL AMANTE EN SU MATRIMONIO

Al momento que su historia se hizo viral entre los peruanos, la prensa también dio a conocer a su esposa, con quien tiene dos niñas. En una conversación ante cámaras, la mujer manifestó que la selección es el “amante” de la relación.

El hincha que ya pasó los 40 años no pudo ocultar lo evidente, defendiéndose de la siguiente manera: “... Es mi pasión, mi amor y, como dice mi pareja, mi amante”.

Dato curioso: ¿De dónde saca dinero? Cuando no está acompañando al equipo de todos los peruanos, el ‘hincha israelita’ pasa su día trabajando en obras de construcción. Para poder viajar dentro del país y al extranjero, ahorra y se apoya en las donaciones que le hacen empresas privadas.

La meta actual de David Chauca es celebrar la clasificación de Perú al Mundial de Qatar 2022 y repetir la felicidad que sintió en el 2018 cuando nuestro país regresó al máximo evento deportivo después de 36 años.

