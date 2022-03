Karla Tarazona arremete contra Isabel Acevedo tras confesiones de Christian Domínguez: “La creo capaz de cualquier cosa”

Karla Tarazona considera que Christian Domínguez creo un 'mostro' con Isabel Acevedo. (Foto: Captura / Instagram)

Christian Domínguez sorprendió a propios y extraños al confesar que uno de los motivos por los que terminó con Isabel Acevedo fue porque le dio a escoger entre su hijo, fruto de su relación con Karla Tarazona, y su relación sentimental.

Como se recuerda, en una edición de América Hoy, el cumbiambero señaló que no perdona a su expareja porque lo alejó de su hijo menor cuando tenían un romance. El reportero de América Espectáculos no dudó en hacerle la consulta a Acevedo, quien negó lo dicho y resaltó que no haría ello porque ella no fue criada por su padre biológico.

Esta polémica no ha pasado desapercibida para la conductora de D’ mañana, quien arremetió contra la coreógrafa frente a las cámaras de Amor y Fuego. La también locutora radial comenzó recordando que apenas había dado a luz puso su confianza en ella sin imaginar que se convertiría en la novia del padre de su menor hijo.

“Para todos los que me decían loca, yo dije, el tiempo da las mejores respuestas. Yo le abrí las puertas de mi casa, recién había dado a luz y sin importar eso, pasó todo lo que pasó... Entonces, no podría tenerle cariño tampoco a una criatura y tampoco se lo pedí jamás”, señaló en el informe difundido este 22 de marzo.

“La prioridad de uno siempre van a ser los hijos, y ya estamos en una edad en donde nadie tiene por qué manipularte, decidimos a quién le hacemos caso y a quién no”, agregó.

Durante la entrevista, Karla Tarazona se mostró bastante incómoda con la situación, pues se ha empezado a tocar un tema que guarda relación con su pequeño Valentino de tan solo seis años de edad. Además, resaltó que Pamela Franco tiene una buena relación con el menor.

“Después de todo lo que ha pasado y que he vivido, la creo capaz de cualquier cosa, siempre lo dije, pero claro, yo era la loca problemática (...) A mi sí me molesta e incomoda bastante porque en el medio está mi hijo. Yo creo que esa época de los pleitos ya se terminaron. Mi hijo tiene una excelente relación con Pamela (Franco), que es la mamá de su hermanita”, comentó.

Finalmente, aseguró que es problema de los dos si actualmente quieren entrar en dimes y diretes a poco más de tres años de haber terminado con su relación.

“Si él ya se mata con ella o después de tres años se quieren decir las cosas, es un problema de ellos, pero sí está llegando a la coronilla que toquen el tema con un niño de 6 años. No entiendo a estas alturas por qué. El que creó el monstruo es él (Christian) y tendrá que apechugar”, concluyó.

Karla Tarazona arremete contra Isabel Acevedo tras confesiones de Christian Domínguez. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Las conductoras de América Hoy le preguntaron a Christian Domínguez si perdonaría a Isabel Acevedo, pues con su expareja Vania Bludau no tienen ningún problema en cruzarse, mientras que a la bailarina no puede ni ver. Aunque quiso esquivar el tema, sorprendió contando la verdad de por qué es improbable que exista un perdón entre ellos.

“Voy a pecar de infidente. En algún momento me comentó una persona que Isabel, de pronto, no era tan permisiva de que te acerques a tu primer niñito”, señaló Janet Barboza, mientras que Christian Domínguez afirmaba con la cabeza.

Es ahí cuando el cantante de cumbia señaló bastante serio: “Yo te voy a ser bien sincero, y no voy a desarrollar todo el tema. Eso no va a pasar (de qué se perdonen). Hay cosas, yo no soy muy rencoroso, pero hay cosas que tú no vas a olvidar”.

“Y eso no va a pasar (olvidar y perdonar). Lo tengo acá y acá (señalando la cabeza y el corazón), no es que recuerde o no, está bloqueado simplemente, ese paso no va a pasar. No porque duele o no, es algo muy grande, es una decepción tan grande que haces que tú simplemente no existes, ¿viste?”, acotó el también actor

