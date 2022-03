Crimen en Chimbote: Sicarios asesinan a tres personas en fiesta de cumpleaños

Crimen en Chimbote. | Imagen: ATV Noticias

Una entretenida fiesta culminó en una masacre. Un grupo de delincuentes ingresaron a la celebración de un cumpleaños y dispararon a los invitados dejando tres muertos. Los hechos ocurrieron la madrugada del martes 22 de marzo, en una vivienda ubicada en el jirón José Olaya, en el pueblo Villa María, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

Las crudas imágenes captadas minutos después de la matanza muestra a los cuerpos regados en el suelo al lado de las cajas de cerveza que poco antes del ataque bebían sin preocupación. Al parecer, las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar a los disparos y ponerse a salvo.

Los policías que llegaron al lugar comenzaron por reconocer qué cuerpos, de los tendidos en el piso, continuaban con vida para levantarlos y llevarlos al hospital.

MOTIVOS DEL CRÍMEN

La Policía cree que el los sicarios buscaban matar al dueño del cumpleaños, Jean Carlos Ramírez Mariños. Sin embargo, este logró esconderse de los disparos que acabaron de manera instantánea con Josué Moreno Gil y Luis Walberto García Olivo, en tanto, Luis García Benites, quien no tenía pensado acudir a la reunión, dejó de existir mientras era conducido al hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

“Era su amigo de la infancia. Lo ha invitado a la fiesta. Mi hermano no quería venir, decía que no. Acá no tiene buenos amigos. ‘No me vayan a hacer algo’, me decía”, manifestó uno de los familiares de las víctimas a ATV Noticias.

Carlos Aliaga Vásquez (39) terminó herido luego de recibir un impacto de bala en una de las piernas.

Hasta el lugar llegaron agentes de Criminalística de la Policía Nacional y personal de Medicina Legal del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento de los cadáveres y también dispusieron el inicio de las indagaciones. La Policía encontró en la escena del crimen 19 casquillos de balas y se cree que el móvil correspondería a un ajuste de cuentas.

Los vecinos de la zona quedaron consternados, ya que el último fin de semana, otra persona fue asesinada por desconocidos en el mismo pueblo joven.

EQUIPO CONTRA LA CRIMINALIDAD

El martes, la División Policial (Divipol) de Chimbote anunció el funcionamiento de una unidad especializada en las investigaciones contra la delincuencia y criminalidad en esta ciudad ancashina.

El jefe de la Divipol Chimbote, coronel PNP Edwar Zavaleta López, manifestó que este equipo especial estará conformado por 18 agentes policiales y entrará en funcionamiento desde el 1 de abril próximo.

“El trabajo de este equipo especial estará enfocado en la desarticulación de organizaciones criminales que pretenden sembrar un clima de inseguridad a la ciudadanía”, expresó luego de una reunión a la que la Policía Nacional convocó a las principales autoridades de la jurisdicción para presentar su plan de lucha contra la delincuencia.

Además de los asesinatos por encargo (sicariato), robos a mano armada y otros, el coronel PNP indicó que otro problema al que se enfrente la Policía en esta ciudad es la prostitución clandestina.

También señaló que de acuerdo con la información que maneja la Policía Nacional, organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y trata de personas estarían detrás del ejercicio de la prostitución que se da en céntricas calles de la ciudad de Chimbote.

