Los mejores memes que dejaron las redes sociales sobre El Xokas y su ‘cuenta falsa’

Memes del Xokas y su cuenta 'falsa' que utilizaba para responder a quienes criticaban su contenido.

Xokas, conocido como Joaquín Domínguez, sigue generando tendencia en las redes sociales por la noticia en donde se reveló que utilizaba una cuenta secundaria en Twitter para responder a quienes criticaban su contenido. El problema, es que lo hacía con insultos y con frecuencia, al punto de ‘auto defenderse’. El hecho también generó reacciones en diversos streamers de habla hispana , en donde mostraron su preocupación por el streamer español.

Se sabe que esta personalidad de los videojuegos nacido en España posee una de las comunidades más grandes de seguidores en las redes sociales y puntos de conexión de los fans como Twitch y YouTube. Al punto de formar parte del top 10 de los streamers de habla hispana con más vistas en el 2021 en la plataforma Twtich.

En su defensa, el experto en World of Warcraft dijo lo siguiente al verse expuesto ante más de 50 mil personas conectadas. “Me hice una cuenta para insultar a gente con pocos followers y que no le fueran a atacar mis seguidores. No habéis descubierto nada nuevo. No podía responder a los imbéciles con mi cuenta principal, porque entonces mis seguidores les hubieran destrozado”.

En ese sentido, las redes sociales no se hicieron esperar y los internautas crearon memes virales que siguen alimentando la tendencia sobre El Xokas, quien a pesar de ofrecer disculpas o respuestas, no ha evitado que el tema siga en conversación. En ese sentido, te dejamos los mejores memes que han dejado los usuarios ante el conocido ‘salseo’ en el mundo del streaming.

Amores prohibidos. Lo cuál es dañino por el hecho de las cuentas falsas.

Nadie sabe para quien trabaja.

Cuidado con los 'trolls'

Reacciona, a esa persona que le escribes y piensas tener una oportunidad no es más que el Xokas buscando seguidores. Hagan filtros.

Así que por eso piden en abundancia ese requisito para un registro.

Así será.

Un día normal en el mundo del streaming. Ay, la viralización.

Willy siempre metiendo cizaña sutil.

Dalas, para variar, aprovechando el 'salseo' para sacar video criticando. ¿Era su amigo? Qué novedad.

GTA referencie siempre.

El multiverso sí existe, incluso en Twitch.

Es un géminis.

¿QUIÉN ES EL XOKAS?

Es considerado como el streamer mejor calificado y más grande en relación a World of Warcraft. Su experiencia en este videojuego causó que un gran número de aficionados lo vean como un referente, además de convertirse en sus fieles seguidores en las redes sociales y plataformas digitales de transmisión en directo.

Sumado a esto, su carisma y humor particular lograron destacarlo entre la comunidad de creadores en España y el mundo. Antes de llegar al mundo de Internet, vivía el sueño de muchos amantes del fútbol al formar parte de los editores del Real Madrid. Él dejó todo lo ganado para probar suerte en otras canchas lejos de los partidos y los hinchas.

Para el año 2021, en medio de la pandemia, El Xokas recibió un reconocimiento importante para su carrera en Internet. Él se convirtió en el ganador del premio ESLAND, recibiendo el título de “Streamer revelación del año”. Además, para enero del 2022, el español batió un récord de espectadores al reunir a 1.2 millones de personas para que sigan el minuto a minuto de su participación en los SquidCraft Games.

¿QUIÉNES SON LOS STREAMERS CON MÁS SUSCRIPTORES EN TWITCH?

Esta es la lista oficial, actualizada a inicios de marzo del 2022, según el Twitch Tracker y un artículo compartido por AS.

#1 Rubius - Más de 50.000 suscriptores.

#2 Ibai Llanos - Más de 40000 suscriptores.

#3 Auronplay - Más de 30.000 suscriptores.

#4 ElXokas - Más de 28.000 suscriptores.

#5 IlloJuan - Más de 20.000 suscriptores.

#6 JuansGuarnizo - Más de 25.000 suscriptores.

#7 Alexelcapo - Más de 12.000 suscriptores.

#8 ElMariana - Más de 11.700 suscriptores.

#9 Perxitaa - Más de 8.000 suscriptores.

#10 TheGrefg - Más de 8.000 suscriptores.

