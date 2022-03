¿Quién es El Xokas y por qué se ha ganado el “odio” en Internet?

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

Si estás familiarizados con las plataformas digitales y creadores de contenidos debes saber sobre la existencia de Joaquín Domínguez, conocido en el mundo del streaming como El Xokas. Esta personalidad de los videojuegos nacido en España posee una de las comunidades más grandes de seguidores en las redes sociales y puntos de conexión de los fans como Twitch y YouTube.

En los últimos días su nombre ha cobrado notoriedad en Twitter por unas revelaciones que se han hecho en Internet por prácticas “poco profesionales” y “ofensivas” que han logrado despertar el fastidio y molestia de fandoms que acompañan a otros streamers reconocidos, como El Rubius, Ibai Llanos, Auronplay, entre otros. Si no entiendes lo que está pasando en esta red social, no te preocupes que te vamos a explicar el contexto de esta historia.

¿QUIÉN ES EL XOKAS?

Es considerado como el streamer mejor calificado y más grande en relación a World of Warcraft. Su experiencia en este videojuego causó que un gran número de aficionados lo vean como un referente, además de convertirse en sus fieles seguidores en las redes sociales y plataformas digitales de transmisión en directo.

Sumado a esto, su carisma y humor particular lograron destacarlo entre la comunidad de creadores en España y el mundo. Antes de llegar al mundo de Internet, vivía el sueño de muchos amantes del fútbol al formar parte de los editores del Real Madrid. Él dejó todo lo ganado para probar suerte en otras canchas lejos de los partidos y los hinchas.

Para el año 2021, en medio de la pandemia, El Xokas recibió un reconocimiento importante para su carrera en Internet. Él se convirtió en el ganador del premio ESLAND, recibiendo el título de “Streamer revelación del año”. Además, para enero del 2022, el español batió un récord de espectadores al reunir a 1.2 millones de personas para que sigan el minuto a minuto de su participación en los SquidCraft Games.

LAS CUENTAS FALSAS EN TWITTER DE EL XOKAS

¿Por qué El Xokas es tendencia? Todo comenzó cuando el gallego se encontraba en medio de una transmisión en directo y decidió hacer un recorrido por las pestañas que tenía abiertas en su computadora. Al llegar a Twitter, los que estaban conectados lograron registrar que no estaba conectado con su cuenta oficial, sino con una de nombre Cathy o @cathyvipi. Esto llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes no pudieron controlar su curiosidad e iniciaron una investigación en la red social del “pajarito azul” para descubrir quién estaba detrás de ese user.

Rápidamente concluyeron que “Cathy” era una cuenta que usaba El Xokas para responder a los ‘haters’ y ‘trolls’ que le comentaban sus publicaciones, iniciando discusiones con ellos por medio de la red social. Incluso, algunos han precisado que este usuario anónimo dejaba comentarios en las plataformas de otros famosos streamers.

En su defensa, el experto en World of Warcraft dijo lo siguiente al verse expuesto ante más de 50 mil personas conectadas. “Me hice una cuenta para insultar a gente con pocos followers y que no le fueran a atacar mis seguidores. No habéis descubierto nada nuevo. No podía responder a los imbéciles con mi cuenta principal, porque entonces mis seguidores les hubieran destrozado”.

¿QUIÉNES SON LOS STREAMERS CON MÁS SUSCRIPTORES EN TWITCH?

Esta es la lista oficial, actualizada a inicios de marzo del 2022, según el Twitch Tracker y un artículo compartido por AS.

#1 Rubius - Más de 50.000 suscriptores.

#2 Ibai Llanos - Más de 40000 suscriptores.

#3 Auronplay - Más de 30.000 suscriptores.

#4 ElXokas - Más de 28.000 suscriptores.

#5 IlloJuan - Más de 20.000 suscriptores.

#6 JuansGuarnizo - Más de 25.000 suscriptores.

#7 Alexelcapo - Más de 12.000 suscriptores.

#8 ElMariana - Más de 11.700 suscriptores.

#9 Perxitaa - Más de 8.000 suscriptores.

#10 TheGrefg - Más de 8.000 suscriptores.

