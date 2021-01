La furia de El Rubius: el youtuber millonario se cansó de pagar impuestos y se va a vivir a otro país

"Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno", se quejó El Rubius

El millonario youtuber español Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, anunció a sus seguidores que como consecuencia del asedio por parte del fisco español y harto de pagar impuestos, abandonará su país para pasar a residir en Andorra.

“Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Siempre han estado intentando putearme, tío. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal”, aseguró el joven influencer según el diario El Mundo.

El influencer, que suele hacer vivos contestando preguntas de sus seguidores, le comunicó a su audiencia que deja España para residir en Andorra ya que, según indicó, paga muchísimos impuestos

El Rubius, furioso por la cantidad de impuestos que debe pagar en España, ya venía advirtiéndole a sus seguidores sobre esta decisión. Seis meses antes de dar a conocer su deseo de emigrar había arremetido contra Hacienda en uno de sus videos en directo.

“Me toca los cojones. Si van a estar así conmigo, a lo mejor me voy”, advirtió el youtuber en esa instancia. Medio año después, las palabras del joven español volvieron al centro de la escena en una nueva publicación en directo.

“Algunos están flipando. Tiene que pensar que no vivo en Andorra, chavales. Yo tengo que pagar los impuestos y créeme que pago muchísimo. Y cada vez que me viene, me duele. Me duele el corazón. Pero bueno, es lo que hay”, se lamentó en el video.

Consultado por uno de sus seguidores acerca de por qué no tomó antes esta decisión, Rubius destacó: “No es por nada especial. Tengo dinero para vivir bien y que realmente no me hace falta más tampoco. También el tema de que tengo aquí a mi familia y a mis amigos y tal. Aunque no les vea mucho, el simple hecho de tenerlos cerca me relaja, me calma”.

Soy el único tonto, por así decirlo, que se ha quedado aquí pagando impuestos. Y no sé, eso a veces pues me toca los cojones

No obstante, harto de pagar impuestos, el influencer tomó finalmente la decisión de mudarse a Andorra. Asegura que el fisco español lleva años tratándolo como un criminal. “Soy el único tonto, por así decirlo, que se ha quedado aquí pagando impuestos. Y no sé, eso a veces ‘me toca los cojones’. Si van a estar así conmigo, a lo mejor me voy”, le dijo a sus seguidores.

En tanto, en otro tramo del encuentro virtual con sus seguidores, Rubius dijo: “Me parece de puta madre pagar. Por eso me he quedado. No me he ido. Me parece de puta madre ayudar pero por qué intentan putearme todo el rato. Si estoy haciéndolo todo bien. Estoy haciéndolo todo siguiendo las leyes que vosotros mismo habéis puesto. ¿Por qué me tratan como a un criminal? ¿Por qué me persiguen? En plan, llevan así años, tío. Y sientes una impotencia...”.

Por último y en forma jocosa, Rubius le dijo a sus fans que cada vez que pisen una ruta en España piensen que lo pagó el a través de impuestos. “Imagínate, que el Gobierno de España haga un hospital que se llame el Hospital Rubén Doblas. ¡Por los niños! Si hacen eso... no pasa nada, los perdono. Me quedo”, concluyó en influencer.

