Quién es AuronPlay y por qué la gente lamenta la muerte de su gato

Murió "Don Gato", la mascota del reconocido youtuber AuronPlay (Foto: Instagram/@AuronPlay)

Este lunes 26 de abril, el mundo de YouTube recibió una noticia triste respecto a uno de los personajes más famosos de internet en la actualidad. Se trata de AuronPlay, el reconocido creador de contenido, quien anunció el fallecimiento de “Don Gato”, su mascota felina que ganó popularidad entre sus fanáticos por aparecer constantemente en transmisiones, videos y redes sociales del streamer español.

“Don Gato” padeció una repentina enfermedad en el hígado que le provocó constantes vómitos durante los últimos días y que mantuvieron al pequeño animal internado en un hospital de Andorra. Los veterinarios le informaron que la situación era delicada y que existía el riesgo de que no sobreviviera.

“Don Gato ha fallecido esta tarde, finalmente no ha podido con la enfermedad. Estoy absolutamente desolado y a la vez lleno de rabia e ira. Una parte muy grande de mi también ha muerto hoy. Gracias por estos 8 años, te quiero mucho”, escribió el español de 32 años de edad, quien recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de la comunidad.

¿Quién es AuronPlay?

La conmoción alrededor de la muerte del “gato más famoso de YouTube”, como fue denominado en redes sociales, gira alrededor del personaje que es Raúl Álvarez Genes, un hombre nacido el 5 de noviembre de 1988 y que durante gran parte de su vida trabajó en una imprenta, especialmente en el área de artes gráficas, hasta que su popularidad en YouTube le permitió dedicarse de lleno a la plataforma.

Comenzó a grabar videos desde 2008 sobre temas populares del momento y durante gran parte de sus inicios se dedicó a criticar a otros youtubers de manera incógnita, pues no salía su rostro y atacaba a la comunidad que ya tenía cierto reconocimiento, principalmente, en España.

En 2012 ya tenía un gran nicho de fanáticos a su canal y continuó con sus críticas desmedidas, entre las que destacó una rivalidad con JPelirrojo; sin embargo, llegó el momento en que fue constantemente denunciado por distintos usuarios, por lo que tuvo que ofrecer una disculpa pública y comenzar a grabar videos con más humor que ataques a otras celebridades de YouTube.

El canal de YouTube de AuronPlay tiene más de 27 millones de suscriptores (Foto: Youtube/AuronPlay)

AuronPlay se dedicó a la generación de contenido variado en su canal principal hasta noviembre de 2020, donde destacaron sus críticas cómicas a videos virales y temas del momento, sin la necesidad de atacar directamente a otros colegas. Realizó bromas telefónicas, opiniones de videojuegos, programas y cualquier tópico que pudiera generar interacción a través de su estilo humorístico.

Entre sus videos más populares en YouTube se encuentran: “El niño más pesado de Youtube”, con 44 millones de reproducciones; “Broma telefónica a Jordi Wild”, con 33 millones; “Reaccionando a mis memes”, con otros 26 millones; “La puñalada falsa” con 25 millones y muchos otros con reproducciones por encima de las 15 millones.

Actualmente su contenido en YouTube se ubica en otra cuenta llamada Auron, con 11 millones de suscriptores, donde sube contenido exclusivo de videojuegos y transmisiones que realiza a través del canal de streaming Twitch, donde ya posee otros 8 millones de suscriptores y donde comenzó a generar un nuevo público para sus videos.

El ahora streamer español también es famoso por su popularidad en los memes, ya que durante su carrera ha sido utilizado para generar imágenes cómicas con sus reacciones y que se han popularizado alrededor del mundo, en especial para los consumidores de su contenido.

Hasta el momento ha publicado tres libros: De lo peor, lo mejor: los consejos de Auron, publicado en 2015; AuronPlay, el libro, biografía publicada en 2016, y El juego del hater, en 2017. Durante ese mismo periodo de años apareció en obras de teatro en España y estuvo relacionado con distintas polémicas en su tierra natal.

Hizo popular el hashtag #GranHermanoVIH, cuando criticó la tercera temporada del programa “Gran Hermano” o “Big Brother” en Latinoamérica, e incluso fue demandado por el ex presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu en 2018 por referirse a él como la caricatura de Nobita y “atacar al club y al ex jugador Neymar Jr”. Finalmente la denuncia no procedió y un año más tarde tuvieron una reunión para hacer las paces en el Camp Nou, estadio del Barcelona, club del que es aficionado desde pequeño.

