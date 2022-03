Rubius, Ibai Llanos y demás streamers de habla hispana reaccionan al caso de Xokas

Reacciones de streamers sobre el caso de Xokas y su cuenta falsa. Composición Infobae.

Xokas, conocido como Joaquín Domínguez, está en el ojo de la tormenta en el mundo digital, sobre todo en Twitter. La plataforma del ‘pájaro azul’ donde cualquier tipo de noticia se viraliza, ha puesto en escena al streamer español por haber revelado que utilizaba una cuenta falsa llamada CathyVipi para responder a quienes lo criticaban por su contenido desde su cuenta oficial. Ello lo mostró en una transmisión en directo cuando hacía un recorrido por las pestañas de su ordenador.

Ante la noticia, el experto en World of Warcraft reconoció ser dueño de dicha cuenta falsa para responder a ‘haters’ y trolls’ . “Me hice una cuenta para insultar a gente con pocos followers y que no le fueran a atacar mis seguidores. No habéis descubierto nada nuevo. No podía responder a los imbéciles con mi cuenta principal, porque entonces mis seguidores les hubieran destrozado”, señaló en la transmisión.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

Sin embargo, este hecho generó una fuerte crítica hacia su persona en redes sociales tras el estilo en cómo respondía a quienes insultaban su contenido o su persona. Ello no fue ajeno a diversos streamers (y youtubers) por la noticia. Recordemos que España es un país en donde el mundo del streaming ha generado gran acogida a nivel local e internacional por las personas que realizan contenido para sus seguidores. Entre ellos están El Rubius, AuronPlay, Ibai Llanos, entre otros.

Más aún cuando hace una semana se reveló el ranking de los 10 streamers de habla hispana más vistos en Twitch —canal que le dio el saltado desde YouTube a muchos streamers— en 2021. El Xokas, apareció en el octavo puesto (23.31 millones de horas vistas y una variación positiva del 798%), detrás de IlloJuan, quien también criticó el accionar del streamer.

En ese sentido, estas son las reacciones de algunos streamers sobre lo hecho por el Xokas.

IBAI LLANOS

“No entendía por qué Xokas se desahogaba en una cuenta secundaria”, dijo Ibai Llanos en un fragmento durante una transmisión vía Twitch sobre lo ocurrido con el Xokas. “Está en una situación que necesita ayuda, ayuda de verdad. Para mi no es justificable, es un error grave...necesita terapia”, agregó el también comentador deportivo. Además, agregó que un amigo no debe defender los errores de uno, sino decirlos, con una posición neutral.

Ibai comenta sobre lo que ocurrió con Xokas tras la noticia en que utilizaba una cuenta falsa para responder a sus críticos. Video: Twitter.

ILLOJUAN

“Lo que ha hecho es una p*** locura, no hay por dónde cogerlo”, mencionó IlloJuan sobre el Xokas, quien también agregó que necesita ayuda terapéutica. En su argumento, señaló que no entiende cómo Xokas se dedica a responder insultos y comentarios negativos a cuentas falsas.

IlloJuan responde sobre Xokas | Video: Twitter/@comuflauta.

Por otro lado, en un video viral de TikTok, hay una conversación entre él con Ibai Llanos donde también critica la actitud de Xokas, quien decide llamarlo en plena conversación para lanzarle insultos y demás comentarios.

Xokas llama e insulta a IlloJuan durante entrevista con Ibai | Video: TikTok/@papaboom970.

AURONPLAY

En unos de los videos difundidos por Xokas, él aseguró que busca ser el número de Twitch, comentario que respondió el popular AuronPlay, famoso por realizar contenido de videojuegos o ser blanco de frases “memeables”. “El número uno está entre yo e Ibai Llanos. Si nos ponemos a hablar de números, nos ponemos a hablar de verdad. El número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Eso es así”, señaló.

Video viral en Twitter, donde AuronPlay le responde a Xokas sobre quien realmente compite en ser el número 1 en Twich. Video: Twitter.

ARIGAMEPLAYS

El “buenas lolas chiqui” es uno de los tuits de CathyVipi (cuenta secundaria de Xokas) que se hizo viral y con justa razón generó indignación en las redes sociales por el hecho de aprovechar una cuenta “falsa” para realizar comentarios obscenos. Sin embargo, el propio streamer desmintió el hecho alegando que ha sido un “montaje”.

En ese sentido, Arigameplays comentó sobre el hecho, en donde reconoce sentirse incómoda porque lo conoce en persona. “Me incomoda, sí, porque Xokas es alguien a quien conozco el persona”, comentó la creadora de contenido mexicana, recalcando que no lanzará “hate” sobre el hecho y espera que El Xokas responda por lo que hizo.

Arigameplays reacciona sobre el caso Xokas: "Me incomoda, sí, porque Xokas es alguien a quien conozco el persona". | Video: Twitter.

¿QUIÉN ES EL XOKAS?

Es considerado como el streamer mejor calificado y más grande en relación a World of Warcraft. Su experiencia en este videojuego causó que un gran número de aficionados lo vean como un referente, además de convertirse en sus fieles seguidores en las redes sociales y plataformas digitales de transmisión en directo.

Sumado a esto, su carisma y humor particular lograron destacarlo entre la comunidad de creadores en España y el mundo. Antes de llegar al mundo de Internet, vivía el sueño de muchos amantes del fútbol al formar parte de los editores del Real Madrid. Él dejó todo lo ganado para probar suerte en otras canchas lejos de los partidos y los hinchas.

Para el año 2021, en medio de la pandemia, El Xokas recibió un reconocimiento importante para su carrera en Internet. Él se convirtió en el ganador del premio ESLAND, recibiendo el título de “Streamer revelación del año”. Además, para enero del 2022, el español batió un récord de espectadores al reunir a 1.2 millones de personas para que sigan el minuto a minuto de su participación en los SquidCraft Games.

