Amy Gutiérrez y su confesión sobre su real orientación sexual: “Soy como pansexual”

Amy Gutiérrez revela su verdadera identidad sexual. (Foto: Instagram)

Amy Gutiérrez se ha convertido en una de las cantantes de salsa más influyentes debido a los grandes éxitos que ha cosechado en su corta carrera musical. Por ello, la exganadora de La Voz Perú se encuentra a punto de viajar a Europa para realizar su primera gira por el Viejo Continente.

Asimismo, la artista se da un tiempo para conceder entrevistas en la televisión y diferentes canales de YouTube. Es así que llegó hasta ‘Preguntas que arden’, canal que es conducido por el Christopher Gianotti.

Durante la entrevista que dio la salsera, el conductor le preguntó si alguna vez había besado a una mujer. Amy Gutiérrez señaló que sí y explicó que lo hizo mientras jugaba la botella borracha con un grupo de amigos.

En otro momento la salsera explicó que ella en más de una ocasión se ha sentido atraída por la belleza de una mujer, pero no se considera bisexual, pues indicó que más allá del género, ella se fija en la personalidad de la gente antes de iniciar una relación sentimental.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales . No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo me encanta la personalidad”, comentó.

FUTBOLISTA DE LA SELECCIÓN QUISO TENER UNA RELACIÓN CON ELLA

En esta misma entrevista Amy Gutiérrez reveló que algunos personajes famosos la han pretendido , pero que ella se negó a salir con ellos. En dicha revelación, la cantante señaló que un deportista de la selección peruana intentó conquistarla.

Cuando Christopher Gianotti quiso ahondar en el tema para saber el nombre del seleccionado nacional, la salsera se negó a dar más detalles asegurando que era un tema totalmente privado.

Amy Gutiérrez reveló que al momento de conocer a una persona no se fija en su identidad sexual, pues lo que más le atrae es la personalidad.

AMY GUTIÉRREZ Y SU RELACIÓN CON UNIVERSAL MUSIC

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Tú”. Además, algo que sorprendió a sus fanáticos es que el sencillo no sería una salsa, sino una balada.

La canción fue publicada junto a un emotivo videoclip que apela a los recuerdos de un amor fugaz, de aquellos que dejan huella a pesar del tiempo. La realización del material audiovisual estuvo a cargo del reconocido director Coco Bravo.

Cabe destacar que el estreno de esta canción también marca un hito en la carrera de Amy Gutiérrez, ya que inicia un vínculo con Universal Music Perú, convirtiéndose así, en la primera salsera peruana en firmar con la casa discográfica.

