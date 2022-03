Presidente de certamen de belleza “Reina Adolescente Perú” critica duramente la coronación del Miss Perú La Pre

Diego Alcalde se pronuncia sobre el certamen Miss Perú La Pre. (Foto: composición)

Tras las fuertes críticas que viene recibiendo el Miss Perú La Pre por supuesto favoritismo al elegir a cuatro ganadoras en su certamen de belleza, siendo 3 de ellas hijas de famosos; Diego Alcalde, presidente de la organización Reina Adolescente Perú, no dudó en referirse al respecto. El hacedor de misses para adolescentes resaltó que la ganadora debe alzar la corona porque se lo merece, no por ser hija de alguien conocido.

Aunque no quiso decir nombres, se refirió claramente a la organización de Jessica Newton, lamentando el escándalo en el que se ha visto envuelto. “Los peruanos saben a cual (certamen) me refiero, pues en los últimos días se ha hablado del tema luego de la denuncia que hiciera la excandidata Camila Hernández Macera, donde aseguró que hubo ‘fraude’”, empezó Alcalde, quien no dudó en marcar distancia con este tipo de situaciones

“Yo no hago ganar. Acá triunfa la mujer peruana que se esfuerza y lucha por lo que quiere lograr. Yo soy parte importante de la preparación donde le pongo alma vida y corazón para traer coronas al país”, sostuvo el hacedor de reinas, resaltando que en su concurso no existe preferencias por algunas candidatas para llevarse el cetro.

SOBRE EL MISS PERÚ LA PRE

“Es lamentable lo sucedido. Es evidente según la declaración de la señorita (excandidata) que hubo algo. Porque es raro que hayan ganado las cuatro jóvenes que son medianamente conocidas y que no tengo el gusto de conocerlas . No dudo de la capacidad de las chicas, sino que no hubo un staff de profesionales que elija a las ganadoras. En mi caso yo no las elijo desde un celular o laptop. Sino con un jurado y el mío las elige. Soy transparente” , precisó Alcalde Sangalli.

Miss Perú La Pre: Kyara Villanella, Alondra Huarac y Galea Barraza son las ganadoras del certamen de belleza.

Además, sostuvo que en sus 16 años de trayectoria jamás tuvo queja alguna de los padres de familia o las candidatas. Mucho menos alguna polémica respecto a la elección de las ganadoras. “Cuento con 6 franquicias internacionales, siendo la más importante el Teen Universe. Justo Jacky Debernardi, “Reina Adolescente Perú” es quien nos representará en Nicaragua en mayo y ella no ganó por ser hija de alguien mediático. En mi concurso yo no hago ganar a hijos de famosos, yo veo el talento, su profesionalismo y otras cosas más”, expresó.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Alcalde arremetió contra Jessica Newton pidiendo que se investigue más sobre sus certámenes de belleza. “Es muy fácil investigar en las redes sociales y ver quiénes tienen denuncias o quejas sobre los concursos que uno realiza. Yo hasta el momento cuento con la venia de mis directores internacionales. Hay videos incluso compartidos en YouTube donde se aprecia a la candidata con otras chicas del extranjero en un evento abierto donde están concursando y ahí se puede apreciar al jurado”, indicó.

Finalmente, sostuvo que su organización “Reina Adolescente Perú” (antes llamada Miss Teen) decidió lanzar la campaña #Ciberacosoesviolencia, que tiene por finalidad concientizar a la población sobre el daño que ocasionan ciertos comentarios, burlas, memes en las redes sociales. Asimismo, ha creado el departamento de psicología para que las candidatas estén preparadas frente al concurso, sobre todo cuando no logra llevarse la corona.

¿QUIÉN ES DIEGO ALCALDE?

Diego Alcalde Sangalli es el Presidente de Reina Adolescente Perú, concurso que representa en nuestro país a los más importantes del mundo en cuanto a adolescentes.

En nuestro país, la franquicia del Teen Universe la tiene Diego Alcalde, quien cuenta con más de 16 años de experiencia en el rubro de la belleza. Asimismo, tiene la licencia de 6 concursos internacionales más. Tales como el Miss Teen América, Miss Teen Beauty, Miss Teen Charm, Miss Teen Latino y Miss Teen Universal respectivamente.

¿POR QUÉ EL MISS TEEN CAMBIÓ DE NOMBRE?

El hacedor de bellezas, quien trabajó años atrás con Tito Paz (organizador de Miss World Perú), decidió cambiar el nombre de Miss Teen, pues muchos se adjudicaban la licencia del Teen Universe. Pero solo Diego Alcalde la tiene y fue a raíz de evitar confusiones innecesarias que cambió el nombre de Miss Teen a Reina Adolescente.

Diego Alcalde es el responsable del triunfo de Debora Sulca, quien ocupó el sexto lugar en el Miss Universo 2005. Asimismo, ha sido reconocido por páginas internacionales de certámenes de belleza como uno de los 3 mejores preparadores a nivel mundial.

SEGUIR LEYENDO: