San Marcos: ¿Qué pasará con los postulantes que compraron la prueba? Rectora responde

Foto: Andina.

Luego de anular el proceso de admisión 2022-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), su rectora, Jeri Ramón, explicó qué pasará con los postulantes que hicieron trampa al comprar la prueba filtrada.

En ese sentir, Ramón precisó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes con la Fiscalía de Prevención del Delito para dar con los infractores. “Si se detectara de que un alumno compró la prueba, esos alumnos quedarán viciados por siempre y nunca podrán entrar a la universidad”, dijo a Tv Perú.

Asimismo, la rectora manifestó que estas malas prácticas se han venido realizando desde hace años en le Decana de América, pero que ya es momento de reivindicar su imagen.

“Hay que se ser valientes para tomar esta decisión. Sé que habrá bastantes cuestionamientos, pero la imagen de San Marcos no puede seguirse vulnerando. Quiero dejar en claro que, si esto se ha venido dando anteriormente, no se va a repetir. Esto es una consecuencia de años anteriores. Hemos sacado el récord de cómo se ha venido dando los puntajes y el símil de las notas, y hoy más que nunca la corrupción debe salir de San Marcos”, acotó.

En busca de no volver a tener que anular otro proceso de admisión por más filtraciones, Ramón anunció la reorganización de la Oficina Central de Admisión para optimizar las medidas de seguridad en la elaboración, aplicación y calificación de los exámenes.

Cabe destacar que la semana pasada se reportó una “supuesta filtración” del examen de admisión. Además, hoy una persona denunció una nueva filtración, mostrándose incluso la prueba en un canal de televisión.

“Se supone que se trata de un tercero que no está dentro del proceso de examen de admisión. Él sale denunciando de que se había filtrado la prueba y la mostraba en el canal. Tenemos que saber quién le mandó prueba. Creo que lo más correcto y ético, por la trasparencia y seguridad del proceso, es anular el examen”, detalló a la Agencia Andina.

La rectora de la UNMSM pidió recordar que la competencia para ingresar a San Marcos es muy dura y que para lograr una vacante para la facultad de Medicina cada joven debe enfrentarse a otros 75.

“Si hay alumnos que se esfuerzan tanto en estudiar, que vienen de los pueblos más alejados, sin tener el soporte familiar, no es justo que aquel que tenga plata y pueda comprar la prueba le quite una vacante, lo deje sin la oportunidad de estudiar. Por eso he visto por conveniente anular el proceso completo de admisión, que incluye los días el 12, 13, 19 y 20 de marzo, hasta nueva programación”, expresó.

En cuanto al pago por derecho de examen, Jeri Ramón recalcó que “el pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado”. Es decir, que aquellos que vuelvan a rendir la prueba en las fechas por anunciar no deberán realizar pago adicional por esta. Sobre los días en que se rendirán las nuevas pruebas no se ha brindado mayor información, tan solo se enfocó en indicar que procurarán que la filtración no ocurra una vez más.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, aseveró.

