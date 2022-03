San Marcos: Desde el Congreso de la República se pronuncian tras anulación del proceso de admisión 2022-II

Universidad San Marcos. Foto: Andina.

La anulación del proceso de admisión 2022-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha generado molestia y preocupación en el Congreso de la República. Su presidenta, María del Carmen Alva, fue una de las primeras en pronunciar al respecto desde su cuenta de Twitter.

Alva Prieto lamentó que la filtración del examen de ingreso signifique que varios jóvenes se queden sin poder integrar la Decana de América, lo cual perjudica a miles de estudiantes que se habían preparado arduamente para rendir dicha evaluación.

“Lamento la situación de los jóvenes postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras declararse nulo el proceso de admisión a dicha casa de estudios por haberse filtrado la prueba de ingreso. ¡Todos contra la corrupción que perjudica a nuestra juventud!”, tuiteó la congresista de Acción Popular.

Por su parte, la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán expresó su solidaridad con los postulantes y exhortó a las autoridades pertinentes a encontrar a los responsables que ocasionaron todo este daño.

“La corrupción dañó todos los espacios de la sociedad. Mi solidaridad con los jóvenes postulantes de la UNMSM que se prepararon muchísimo para realizar su examen de admisión y cumplieron con todo. Ojalá encuentren a los responsables de la filtración y los sancionen drásticamente”, indicó en su cuenta de Twitter.

¿POR QUÉ LA RECTORA DE SAN MARCOS ANULÓ EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022-II?

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, explicó que toma esta decisión ante “la ausencia de la fiscal de prevención del delito”. “La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó en una conferencia de prensa la tarde de hoy.

Asimismo, indicó que la medida, que se toma para “salvaguardar del prestigio de la universidad”, no perjudicará a los postulantes ya que “el pago (por concepto de derecho al examen de admisión) queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, declaró.

Por tal motivo, quedan suspendidas las pruebas hoy, 19 de marzo, y de mañana, domingo 20, así como las tomadas el fin se semana pasado, correspondientes al sábado 12 y domingo 13 de marzo.

REACCIÓN DE LOS POSTULANTES

Esto ha generado la molestia de miles de postulantes e ingresantes. Un gran número de jóvenes que acudieron hoy a la Decana de América a rendir su examen criticaron que la rectora de la casa de estudios recién haya informado sobre esta medida.

Inclusive, una postulante se enteró recién de la anulación del examen de admisión por un periodista que la interceptó en la puerta del recinto, minutos después de haber finalizado la prueba. “¿Anulación? ¿Sobre el examen de hoy? ¿No vale?”, respondió desorientada la joven a Latina.

“Es una lástima para todos, no solo para mí, sino para todos los estudiantes. Me preparé un año para este examen. Voy para ingeniería industrial. Nadie nos había informado adentro. Voy a buscar a mis padres”, lamentó.

Por su parte, otro joven calificó de fraude todo el proceso. “Recién me están comunicando mis padres que están anulando el examen el día de hoy y sí, es algo triste porque siempre me he preparado. Tenía una base. Tengo base UNI (Universidad de Ingeniería) y por eso he venido a ver mis estudios, y es un fraude para mí. Para mí ha sido una decepción. No lo han manejado bien. Ahora en mi salón vi que había un policía que veía unas hojas. No le tomé tanta atención porque estaba resolviendo mi examen”, señaló a Canal N.

Ese también es el sentir de los padres de familia que acompañaron a sus hijos a rendir el examen de ingreso. Una de ellas manifestó su preocupación ante la filtración de la prueba y expresó que los verdaderos perjudicados son aquellos que invirtieron tiempo y dinero para participar en este proceso de admisión.

“Es una vergüenza para nuestro país de una universidad tan prestigiosa y se haga sospechosa en este fraude. Desde la semana se escucha esto. Y qué hay de los padres y los hijos. Perdemos dinero por la corrupción. Tiene que estar asegurado [el dinero gastado], pero qué pasa con el tiempo de nuestros hijos”, indicó.

