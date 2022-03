San Marcos: Postulantes reclaman por nulidad de examen de admisión y lo califican como fraude

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, sorprendió a propios y extraños al anunciar que el proceso de admisión 2022-II quedaba anulado. Foto: Andina.

Esta tarde, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, sorprendió a propios y extraños al anunciar que el proceso de admisión 2022-II quedaba anulado debido a la filtración del examen de ingreso.

De esta manera, se suspenden las pruebas de hoy, sábado 19 de marzo, y del día de mañana, domingo 20, así como las tomadas el fin se semana pasado, correspondientes al sábado 12 y domingo 13.

Esto ha generado la molestia de miles de postulantes e ingresantes. Un gran número de jóvenes que acudieron hoy a la Decana de América a rendir su examen criticaron que la rectora de la casa de estudios recién haya informado sobre esta medida.

Inclusive, una postulante se enteró recién de la anulación del examen de admisión por un periodista que la interceptó en la puerta del recinto, minutos después de haber finalizado la prueba. “¿Anulación? ¿Sobre el examen de hoy? ¿No vale?”, respondió desorientada la joven a Latina.

“Es una lástima para todos, no solo para mí, sino para todos los estudiantes. Me preparé un año para este examen. Voy para ingeniería industrial. Nadie nos había informado adentro. Voy a buscar a mis padres”, lamentó.

Por su parte, otro joven calificó de fraude todo el proceso. “Recién me están comunicando mis padres que están anulando el examen el día de hoy y sí, es algo triste porque siempre me he preparado. Tenía una base. Tengo base UNI (Universidad de Ingeniería) y por eso he venido a ver mis estudios, y es un fraude para mí. Para mí ha sido una decepción. No lo han manejado bien. Ahora en mi salón vi que había un policía que veía unas hojas. No le tomé tanta atención porque estaba resolviendo mi examen”, señaló a Canal N.

Ese también es el sentir de los padres de familia que acompañaron a sus hijos a rendir el examen de ingreso. Una de ellas manifestó su preocupación ante la filtración de la prueba y expresó que los verdaderos perjudicados son aquellos que invirtieron tiempo y dinero para participar en este proceso de admisión.

“Es una vergüenza para nuestro país de una universidad tan prestigiosa y se haga sospechosa en este fraude. Desde la semana se escucha esto. Y qué hay de los padres y los hijos. Perdemos dinero por la corrupción. Tiene que estar asegurado [el dinero gastado], pero qué pasa con el tiempo de nuestros hijos”, indicó.

ESTUDIANTES EXIGIERON QUE SE INVESTIGUE SUPUESTO FRAUDE

En redes sociales se comenzó hablar de supuestos fraudes en el examen de admisión de la UNMSM tras conocer los resultados oficiales, los cuales mostraban que había empate en los primeros 10 puestos del área A “Ciencias de la salud”: tenían puntaje perfecto en la carrera de Medicina Humana.

Además, se sospecha de irregularidad en pruebas de dos hermanas que ingresaron a Medicina Humana con el mismo puntaje, un triple empate en el Cómputo General y la supuesta filtración del examen antes de que este se acabe.

Ante esto, el Centro de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos pidió a las autoridades de San Marcos que investiguen este caso con detenimiento.

“Existen personas inescrupulosas que durante años han presentado servicios que facilitan el acceso a una vacante de forma desconocida y bien organizada, que hacen sospechar que existen presuntas autoridades involucradas relacionadas a la organización del examen de admisión o mafias sistematizadas”, informaron.

“El sábado 12 de marzo, información acerca del fraude, plagio e infiltración de preguntas del examen de admisión y sus respuestas, previa a la finalización del proceso de admisión estuvieron compartiéndose por las redes sociales, poniendo en duda la transparencia del proceso de admisión 2022-II”, agregaron.

Y solicitaron que “se investigue a aquellos postulantes con puntajes sospechosos y coincidentes que produjeron un empate masivo nunca antes visto durante un proceso de admisión; así como las distintas fuentes desde donde se presume se filtraron las preguntas del examen previo a la finalización del mismo”.

