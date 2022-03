San Marcos declaró la nulidad del examen de admisión 2022-II ante filtraciones

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anuló el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios, informó la rectora del centro de estudios Jerí Ramón.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó en una conferencia de prensa en la ciudad universitaria de la Decana de América.

Jerí Ramon dijo que la medida se toma “en salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

“El pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, explicó.

La rectora manifestó que la decisión incluye la suspensión de las prueba de esta semana y del día de mañana, así como las tomadas el fin se semana pasado, el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, declaró.

Jerí Ramón concluyó su intervención, ante la sorpresa de la anulación del examen, con “San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”.

ESTUDIANTES EXIGIERON QUE SE INVESTIGUE

Después de las denuncias difundidas en las redes sociales por los resultados oficiales del examen de admisión de la UNMSM que salió publicada en la página web del centro de estudios se encontró que había empate en los primeros 10 puestos del área A “Ciencias de la salud”: tenían puntaje perfecto en la carrera de Medicina Humana.

Otro caso fue el de unas hermanas que ingresaron a Medicina Humana con el mismo puntaje, un triple empate en el Cómputo General y la supuesta filtración del examen antes de que este se acabe.

Ante esto, el Centro de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos pidió a las autoridades de San Marcos que investiguen este caso con detenimiento.

“Existen personas inescrupulosas que durante años han presentado servicios que facilitan el acceso a una vacante de forma desconocida y bien organizada, que hacen sospechar que existen presuntas autoridades involucradas relacionadas a la organización del examen de admisión o mafias sistematizadas”, informaron.

“El sábado 12 de marzo, información acerca del fraude, plagio e infiltración de preguntas del examen de admisión y sus respuestas, previa a la finalización del proceso de admisión estuvieron compartiéndose por las redes sociales, poniendo en duda la transparencia del proceso de admisión 2022-II”, agregaron.

Y solicitaron que “se investigue a aquellos postulantes con puntajes sospechosos y coincidentes que produjeron un empate masivo nunca antes visto durante un proceso de admisión; así como las distintas fuentes desde donde se presume se filtraron las preguntas del examen previo a la finalización del mismo”.

Pese a que la misma San Marcos emitió un comunicado para desmentir el supuesto fraude, esta vez anularon el examen de admisión 2022-II ante las acusaciones.