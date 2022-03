La pelea del Minem con el MEF por la Junta de Accionistas de Petroperú

Minem y el MEF se encuentran enfrentados por Petroperú. Foto: Andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía (MEF) mantienen una disputa que tiene enfrentado a los titulares de cada cartera debido a Petroperú. La compañía estatal tiene como gerente general a Hugo Chávez, a quien los trabajadores exigen su salida por los recortes arbitrarios de sueldos y amenazas a sindicalistas, aunque los accionistas de la petrolera lo respaldan, según Bloomberg.

El periodista Martín Hidalgo explicó qué es lo que sucede en la interna del Poder Ejecutivo entre Carlos Palacios Pérez y Óscar Graham, titulares del Minem y del MEF, respectivamente.

“El contexto: Petroperú tiene deudas con CESCE (compañía de seguros de créditos) por 1300 millones de dólares, y con bonistas por 3 mil millones de dólares. Deudas por la Refinería de Talara. Petroperú no ha cumplido con contratar a empresa auditora de estados financieros 2021″, inició su relató en su cuenta de Twitter.

Esto ha llegado a tener una crisis en Petroperú que provocó que la agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajara hace unos días su calificación a largo plazo de BBB- a BB+, ubicándola en una la categoría de los ‘bonos basura’, lo cual, pese a que respaldan a Hugo Chávez, también han generado incertidumbre entre los dueños de la empresa estatal y los empleados.

“En enero 2022, la Contraloría autorizó una ampliación del contrato de auditoría con PWC. No se concretó: 1) Petroperú pidió incluir una cláusula de confidencialidad a plazo indeterminado 2) La firma auditora pidió que Petroperú se comprometa en proporcionar toda la información”, agregó Hidalgo.

El periodista de El Comercio contó que entre diciembre y enero, el entonces ministro de Economía, Pedro Francke, remitió dos oficios al Minem pidiendo una reunión con la Junta de Accionistas y luego su sucesor, Óscar Graham, también le remitió 2 oficios más para pedir lo mismo: querían evaluar el caso de Petroperú.

PELEA POR JUNTA DE ACCIONISTAS

El Minem convocó a una Junta General de Accionistas para solicitar el “respaldo absoluto” a Petroperú, pero el MEF no lo avaló y ni siquiera asistió a esta reunión, aunque luego el ministro Palacios Pérez solicitó convocar a otra reunión para el sábado 19 de marzo a las 4:00 p.m.

“El ministro de Economía, Óscar Graham, no se quedó con los brazos cruzados y respondió hoy con un oficio informando que el MEF no irá a la convocatoria de la Junta de Accionistas y que no está acuerdo con el punto 1 de la agenda sobre respaldo a la administración de Petroperú”, escribió Hidalgo.

Ya para esta etapa estaban enfrentados y, tal como cuenta el periodista, hasta el momento el presidente Pedro Castillo no se pronuncia mientras mantiene en el cargo a Hugo Chávez.

PERÚ LIBRE

El congresista Guido Bellido, de Perú Libre, cuestionó a Graham debido a su negativa para participar en la Junta de Accionistas de Petroperú convocada por el Minem.

“Un funcionario público de confianza no debe estar en contra de una empresa estatal, es un sabotaje a la implementación de la política de gobierno. En el día, el Ministro de Economía debe ser destituido por estar en contra del presidente y del Gobierno”, aseguró el expremier en su cuenta de Twitter.

Y la congresista Margot Palacios, también del partido oficialista, presentó una denuncia constitucional contra el contralor general de la República, Nelson Shack, por no convocar oportunamente a concurso para seleccionar a la empresa auditora de Petroperú.

“Diría que es tan solo una represalia del partido de gobierno por todas las investigaciones que estamos haciendo. Es una denuncia absolutamente absurda, no tiene ni pies ni cabeza. He tenido la oportunidad de leerla”, contestó Shack a la salida del Palacio de Gobierno donde se reunió con el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres.

“La Contraloría ha tenido la oportunidad de poderle expresar los hechos tal como han acontecido. Ha quedado absolutamente claro que no se puede continuar en esta situación de debilidad del gobierno corporativo de Petroperú”, concluyó sobre esta cita en el palacio presidencial.

