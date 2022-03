Jorge Montoya propone retirar a Perú de la CIDH tras pronunciamiento contra indulto a Alberto Fujimori

Jorge Montoya se mostró "decepcionado" porque no reúne las firmas necesarias. Foto: Andina

Jorge Montoya, parlamentario de Renovación Popular, se pronunció al conocer la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) quien otorgó el último viernes, la liberación a Alberto Fujimori. Cabe mencionar que la CIDH se mostró en contra de esta decisión.

El vocero del partido político no dudó en rechazar dicha opinión y señaló que se debería evaluar retirar al Perú del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esa misma línea, el congresista argumentó que la institución apaña a quienes realmente cometen abusos y excesos contra los derechos humanos.

“La CIDH se ha convertido hace muchos años en apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos. Por eso mismo tratan de implantar una posición contraria contra los que combatieron frontalmente al terrorismo desolador. Es inminente que se evalúe retirarnos de un organismo que lo único que hace es defender a los verdaderos culpables”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

¿QUÉ EXPRESÓ LA CIDH SOBRE LA LIBERACIÓN DE ALBERTO FUJIMORI?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la sentencia de la Corte Suprema que canceló el indulto para el exdictador Alberto Fujimori.

A través de sus redes sociales, la CIDH señaló que este dictamen “afecta el derecho a la justicia” de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, precisó que dicha resolución del TC va en contra del cumplimiento de las obligaciones internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Cantuta y Barrios Altos”, se lee en un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la CIDH.

Por otro lado, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Diego García-Sayán conversó con RPP Noticias, en donde informó que, al tratarse de un tema judicializado, este organismo deberá resolver el “dilema” generado tras la decisión del Tribunal Constitucional tras la decisión de dejar en libertad al ex mandatario Alberto Fujimori”.

A woman holds a Peruvian flag that reads "No pardon, murderer serve your sentence" after Peru's top court reinstated a controversial pardon for Peru's former President Alberto Fujimori who had been sentenced for human rights violations, in Lima, Peru March 19, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Hay tres partes en un proceso en la Corte Interamericana: el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (además de los integrantes de la Corte). Lo más probable que ocurra es que para la audiencia que se vaya a realizar antes del 8 de abril -que es cuando se termina el periodo de sesiones- la Corte tenga un informe que le presente el Estado y las posiciones de los representantes de las víctimas y que de ahí tome una decisión”, detalló.

A su turno, el analista político Juan Carlos Tafur consideró que el indulto brindado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczkynski a Alberto Fujimori en el año 2017 fue irregular, ya que “fue motivado políticamente y no por razones humanitarias que legalmente hubiesen correspondido para que procediese”.

“Yo creo que, dado el caso de una situación de salud precaria, el indulto humanitario cae por su propio peso y no tendría discusión alguna, pero no es ese el caso, entonces me parece que ha hecho mal el TC al convalidar un acto que fue motivado políticamente para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczysnki”, señaló para RPP.

“Por otro lado, creo que tiende puentes nuevamente para que se reconcilie lo que se llama la izquierda caviar, que tiene una postura respecto al tema Fujimori, con un Gobierno que se ha jugado en el mismo sentido. Creo que tiene un efecto de doble valencia: la confrontación reiterada con la derecha y la posibilidad de que se reconcilie con la izquierda”, agregó.

