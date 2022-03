Gisela Ortiz pide al presidente Castillo tomar acciones tras fallo del TC a favor de Alberto Fujimori

La decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la nulidad del indulto a Alberto Fujimori ha sorprendido a buena parte de la población, sobre todo a los familiares de quienes fueron víctimas de desapariciones forzosas durante la década de los noventa. Tras conocerse el fallo, el presidente Pedro Castillo convocó al mencionado grupo a una reunión en la que también estuvo presente la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, al ser hermana del desaparecido Luis Ortiz.

La exintegrante del Ejecutivo saludó el gesto del mandatario, pero recalcó que más allá de las formas, el gobierno debería actuar frente al polémico fallo del Tribunal Constitucional. “ El Ejecutivo debe responder por sus acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos más allá de este fallo ilegal”, esto con relación al indulto que Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori en el 2017 como máximo representante de ese poder del Estado.

“El mensaje que se tiene que dar como Estado, como gobierno, debe ser fuerte y contundente con respecto a la lucha contra la impunidad (...) Acá hay varios actores que algo más podrían hacer. La cosa es atreverse y no tenerle miedo al fujimorismo y a venganzas que ellos siempre utilizan”, agregó Ortiz en conversación con radio Exitosa.

La exministra de Cultura recalcó que el presidente de la república no debería temer al fujimorismo que hoy celebra la liberación de su líder. “Pedro Castillo no le debe tener miedo al fujimorismo. Espero que no le tenga miedo. Es por eso que es necesario que se los enfrente políticamente desde el Congreso, a nivel social y a nivel comunicativo. Toda esa narrativa que el fujimorismo ha construido que son los salvadores del Perú, los que acabaron con el terrorismo, la única opción política, es algo que se puede desbaratar desde el propio ejercicio de un buen gobierno”, recalcó.

¿QUIÉNES SON LOS DESAPARECIDOS DE LA CANTUTA?

En julio de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, integrantes del grupo Colina irrumpieron en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Durante aquella intervención se secuestró a un profesor y nueve estudiantes entre los que se encontraba Luis Ortiz, hermano de la exministra de Cultura. Estos fueron trasladados a las afueras de la capital donde fueron asesinados y sepultados en fosas clandestinas que serían descubiertas años después.

Alberto Fujimori llegó a ser sentenciado por homicidio calificado en el caso mencionado así como por la matanza de Barrios Altos. El Poder Judicial también lo encontró culpable por el delito de secuestro agravado contra los periodistas Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. La pena impuesta consistía en 25 años de pena privativa de la libertad que iba a finalizar en febrero de 2032; sin embargo, tras la decisión del TC de revertir la anulación del indulto, Fujimori está próximo a salir de prisión.

“No entendemos el razonamiento (del TC) porque no lo conocemos aún, sin embargo, sí debemos decir que nos afecta directamente en nuestro derecho como familiares a la justicia cuando se le otorga libertad a uno de los principales responsables políticos de la muerte y desaparición de nuestros familiares”, señaló Ortiz a poco de conocerse la polémica decisión del tribunal.

Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Hugo Muñoz Sánchez (profesor) son los nombres de quienes perdieron la vida a manos del grupo Colina tras la intervención en La Cantuta.

